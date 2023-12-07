Скандалы: Особенности шоу Валерия Меладзе

Как уехавший за рубеж артист продолжает зарабатывать в России

На днях телеграм-канал SHOT выяснил, что певец Валерий Меладзе должен заплатить в России налоги на сумму 1,75 млн рублей. Таким образом, опальный артист продолжает зарабатывать в стране. Как он живёт?

Новость об этом удивила россиян, считавших, что артист, выступивший против СВО, встречавший в Дубае зрителей с Украины укронацистским приветствием, теперь отсиживается за границей. Большая семья Меладзе никогда не бедствовала в России и даже после его отъезда продолжает вести здесь бизнес и хорошо зарабатывать.

За что Меладзе должен заплатить налоги

Согласно данным СПАРК, на сегодняшний день в России Валериан Меладзе вместе с сестрой Лианой официально владеет компанией «Вантаж», основной профиль деятельности которой — аренда и управление недвижимостью. Бизнес работает по упрощённой системе налогообложения, т.е. 6% на прибыль или 15% на разницу между доходами и расходами.

С 2009 года фирме принадлежит одноимённый торговый центр в столичном Восточном Бирюлёве, в котором работают как крупные розничные торговые сети, так и мелкие магазинчики и офисы сферы услуг, а кроме этого, с 2017 года «Вантаж» арендует здание большого торгового центра в Западном Бирюлёве. В последние пять лет этот бизнес стабильно приносит своим владельцам 28–30 млн рублей прибыли.

Кроме этого, по-прежнему активно ИП Меладзе: согласно ОКВЭД, в основном артист получает деньги от своей сценической деятельности, но также может заниматься продажей непродовольственных товаров.

Если 1,75 млн рублей — это те самые 6% доходов Меладзе, то, грубо прикинув, можно предположить, что в этом году певец мог заработать около 30 млн рублей. Это похоже на данные о доходе «Вантажа», указанные в его бухгалтерской отчётности.

Золотые гонорары Меладзе

Не секрет, что до недавнего времени большая часть заработка отечественных артистов складывалась благодаря выступлениям на корпоративах. И сейчас Меладзе не отказывается выступать на частных мероприятиях, тем более грядёт самый долгожданный для любого артиста период «золотого новогоднего чёса».

Если в прошлые годы позвать артиста на мероприятие стоило 40–60 тыс. евро, то теперь ценник вырос более чем вдвое. В ноябре в руки журналистов попал райдер Меладзе, составленный для желающих отметить новогодний праздник с прославленным певцом.

За одно выступление в Москве Меладзе намерен брать не менее 12 миллионов рублей. Учитывая перелёт, трансфер и прочие расходы, шоу обойдётся гораздо дороже. В райдере артиста указаны авиабилеты в бизнес-класс, VIP-зал и отель не менее пяти звёзд, номер класса люкс, автомобиль Mercedes-Benz W222 с тонировкой не старше трёх лет, а команде — автобус на 25 мест. В гримёрке должны быть вода, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски и 15 банок колы. Причём последнее — обязательно в стекле. Также в списке требований певца суточные: 250 евро для него и 200 — для директора.

В России песни Меладзе больше не нужны

Несмотря на то что в реестр иноагентов Меладзе не попал, его концертная деятельность в стране резко пошла на спад. В конце прошлого года один за другим отменялись концерты в российских регионах, а песни артиста начали исчезать даже из репертуаров караоке-баров.

Видимо, понимая, что собирать концертные площадки больше не получится, в прошлом году певец заявил, что прекращает карьеру и намерен заняться бизнесом.

— После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остаётся моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу, — написал он на своей странице в Instagram*.

После этого аккаунт Меладзе в соцсети практически замолчал, что для артиста знак, в общем, нехороший. С тех пор здесь появились всего три записи, две из которых — поздравления с днём рождения в адрес своей жены Альбины Джанабаевой и брата Константина, а ещё одна — лаконичная — появилась в январе этого года и посвящена ситуации на Украине. В пяти предложениях Валерий Меладзе сообщил подписчикам, что переживает.

Где теперь поёт Меладзе

Однако на самом деле артист слукавил: концертную деятельность он вовсе не свернул, а попросту перенёс на зарубежные площадки, где его и ловили на фразах вроде «Слава Украине». Зарубежные гастроли певца, судя по многочисленным афишам на иностранных сайтах, довольно плотные: он уже объездил республики Средней Азии, побывал в Эмиратах.

В ноябре в Берлине Валерий выступал вместе с братом Константином и его новой протеже Софией Тарасовой (последних, кстати, жёлтая пресса уже начала называть любовниками), а в августе в Молдавии артист даже не поделил кишинёвскую сцену с украинскими коллегами — Светланой Лободой и Максом Барских.

Эти оба, узнав, что на концерте будут выступать с Валерием, поставили организаторам условие: либо они, либо Меладзе. Поводом к такому противостоянию, по словам Барских, стало неопределённое отношение конкурента к СВО. Последний, мол, не до конца определился, за кого он. В итоге украинцы не были услышаны и остались без выступления и гонораров.

В ближайшие полгода Меладзе предстоят поездки в Казахстан и Прибалтику, по Европе, а также большой тур по крупным городам США. В Казахстане стоимость билетов стартует от трёх тысяч рублей, в Европе — от 50–60 евро, в Штатах с ценой пока не определились.

Что у семьи певца осталось в России

Пару лет назад в гости к Валерию Меладзе пришла снимать передачу Ксения Собчак. Певец беседовал с ней в красивом зале с панорамными окнами. Затем он повёл телеведущую вдоль живописной речки и аккуратно подстриженных растений. Лайф выяснил, что Меладзе живёт в посёлке класса люкс «Миллениум парк» на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья.

По документам роскошный дворец, где Меладзе принимал гостью, принадлежит не ему, а его престарелой матери. Стоимость может доходить до 650 млн рублей. На кадрах с дрона видно, что рядом возводится ещё один коттедж. «Для брата Константина», — признался певец в интервью.

Но если судить по прописке, то Валерий Меладзе — человек скромный. Он зарегистрирован в панельке на окраине Москвы, где у него в собственности малогабаритная трёшка не дороже 20 млн рублей. Автопарк певца, зарегистрированный по этому адресу, дороже. Он собирает машины марки Mercedes: в 2019 году купил микровэн B180, в 2020-м — «гелик» AMG G63 (сейчас стоимость доходит до 50 млн), внедорожник GLS 400 (до 20 млн), седан E200 (до 7 млн) и минивэн V250 (до 15 млн), а в 2021-м — роскошный флагман S350 (до 35 млн). Все эти автомобили, согласно базе ГИБДД, до сих пор принадлежат ему.

Также Валерий Меладзе как-то рассказывал, что является совладельцем «Ритм энд блюз кафе» на Арбате, в Староваганьковском переулке. Впрочем, в уставных документах имени певца нет. Возможно, у артиста есть и неафишируемый бизнес.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ. Instagram и Facebook также запрещены в России.

Евгений Кузнецов, Егор Пережогин

Оригинал материала: “Life.ru”