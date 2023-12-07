 

GSMArena: новый флагман Realme GT5 Pro за 43 тыс. рублей получил Snapdragon 8 Gen3

07.12.2023, 17:10, Разное
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Компания Realme представила в Китае свой последний смартфон GT5 Pro, оборудованный флагманским процессором и многофункциональной камерой.

Этот новый Realme GT5 Pro имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780 на 1264 пикселей, обладает максимальной частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Также встроен сканер отпечатков пальцев.

Аналогично OnePlus 12, GT5 Pro оборудован аккумулятором на 5400 мАч и поддерживает проводное и беспроводное зарядное устройство с мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно. Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 8 Gen3 и от 12 до 16 ГБ оперативной памяти.

Основная камера включает 50-мегапиксельную матрицу LYT-808 с диагональю 1/1,4 дюйма и объективом 23 мм f/1,69. Есть также перископическая камера с 50-мегапиксельным сенсором IMX890, диагональю 1/1,56 дюйма и объективом 65 мм. Кроме того, присутствует сверхширокоугольная камера с фиксированным фокусом, диафрагмой f/2,2 и разрешением 8 МП.

Realme GT5 Pro оснащен стереодинамиками, поддерживающими Dolby Atmos, и линейным вибромотором для передачи тактильных ощущений. Смартфон также имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.

Realme GT5 Pro уже доступен для предзаказа в Китае по цене, начиная с 3 298 юаней.


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