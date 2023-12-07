Caviar выпустила шоколадку в виде iPhone 15 Pro Max за 180 000 рублей

Компания Caviar, известная своими роскошными смартфонами и носимой электроникой из дорогих материалов, представила свой последний продукт – шоколадку в виде iPhone 15 Pro Max, покрытую пищевым золотом, которую можно приобрести за 180 тысяч рублей. Соответствующую информацию можно найти на официальном сайте Caviar.

Caviar позиционирует эту шоколадку как идеальный новогодний подарок для ценителей оригинальности. Плитка выполнена в стиле настоящего iPhone и имеет дизайн от Caviar под названием Maze.

“Уникальный дизайн выполнен из отборного шоколада и съедобного 23-каратного золота. Каждая деталь этого телефона является настоящим произведением искусства”, – отмечает производитель.

Для производства этой шоколадки использовались только отборные какао-бобы, что, по заявлению Caviar, придает шоколаду тягучее послевкусие, ощущаемое в течение 30 секунд после употребления. В качестве пищевого золота была использована гипоаллергенная и нетоксичная пищевая добавка Е175.

Шоколадка уже доступна для заказа на сайте Caviar, хотя сроки доставки не указаны.