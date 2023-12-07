 

Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

07.12.2023, 16:52, Новости дня
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«С начала текущего года сотрудники Координационного центра паллиативной помощи обработали около 25 тыс. звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения», – отметила Стригункова.

В прошлом году в регионе запустили Координационный центр паллиативной помощи, интернет-портал и горячую линию – все это позволяет быстрее обслуживать людей с тяжелыми заболеваниями, добавила первый зампред.

Напомним, что горячая линия паллиативной помощи в Подмосковье работает в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».


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