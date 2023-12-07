Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

«С начала текущего года сотрудники Координационного центра паллиативной помощи обработали около 25 тыс. звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения», – отметила Стригункова.

В прошлом году в регионе запустили Координационный центр паллиативной помощи, интернет-портал и горячую линию – все это позволяет быстрее обслуживать людей с тяжелыми заболеваниями, добавила первый зампред.

Напомним, что горячая линия паллиативной помощи в Подмосковье работает в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».