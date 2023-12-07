 

Мнение: О верных бойцах Рамзана Кадырова… Ахмат таки сила?

07.12.2023, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совершенно некстати в памяти всплыла старая русская поговорка «Сила есть — ума не надо». С чего бы? Бог весть. А меж тем глава Чечни Рамзан Кадыров денно и нощно пиарит успехи своих нукеров из отряда спецназа «Ахмат». Сильно отличились они в местах, всем известных.

И тут…

В общем, из песни слова не выкинешь…

Ну вот…

А мы ещё на британку Лизоньку Трасс ругались. А тут — вона что

Если же говорить серьёзно, то сразу несколько чеченских подразделений проходят «обкатку» в составе как Росгвардии, так и Вооружённых сил России — в реальной боевой обстановке. Слаживаются, набираются опыта, оттачивают заложенные с детства навыки. А специфический менталитет делает их…

В общем, как рассказал беллетрист Александр Дюма в другое время и по другому поводу, «солдаты его составляли легион чертей, не повиновавшихся никому кроме него», и порой было не понять, это всё ещё мушкетёры короля или уже мушкетёры де Тревиля. К слову, в его роте кадровый костяк составляли соплеменники-гасконцы, выходцы с юга Франции, и для тогдашних парижан они были почти как кавказцы для нынешних москвичей.

Но то история, а вот современность…

Похоже, у Рамзана Кадырова — смелые и далеко идущие планы?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Мнение: Причины западной русофобии, оптимисты глупее реалистов и бывают ли порядочные дураки

07.12 / Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика