Мнение: О верных бойцах Рамзана Кадырова… Ахмат таки сила?

Совершенно некстати в памяти всплыла старая русская поговорка «Сила есть — ума не надо». С чего бы? Бог весть. А меж тем глава Чечни Рамзан Кадыров денно и нощно пиарит успехи своих нукеров из отряда спецназа «Ахмат». Сильно отличились они в местах, всем известных.

И тут…

В общем, из песни слова не выкинешь…

Ну вот…

А мы ещё на британку Лизоньку Трасс ругались. А тут — вона что…

Если же говорить серьёзно, то сразу несколько чеченских подразделений проходят «обкатку» в составе как Росгвардии, так и Вооружённых сил России — в реальной боевой обстановке. Слаживаются, набираются опыта, оттачивают заложенные с детства навыки. А специфический менталитет делает их…

В общем, как рассказал беллетрист Александр Дюма в другое время и по другому поводу, «солдаты его составляли легион чертей, не повиновавшихся никому кроме него», и порой было не понять, это всё ещё мушкетёры короля или уже мушкетёры де Тревиля. К слову, в его роте кадровый костяк составляли соплеменники-гасконцы, выходцы с юга Франции, и для тогдашних парижан они были почти как кавказцы для нынешних москвичей.

Но то история, а вот современность…

Похоже, у Рамзана Кадырова — смелые и далеко идущие планы?

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