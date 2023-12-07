Скандалы: Скандал с увольнением

Близкие летчиков, посадивших самолёт в поле, намерены обратиться в прокуратуру за неправильную оценку руководством их действий

Как мы уже сообщали, пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет в пшеничное поле, попросили уволиться по собственному желанию. Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов отказались подписывать заявление по собственному увольнению.

Близкие летчиков намерены обращаться в прокуратуру и к пассажирам, которые летели на том рейсе.

После того, как новость об увольнении пилотов попала в СМИ, мы связались с женой второго пилота Эдуарда Семенова, Анной.

– Пока вся ситуация не разрешилась, самому Эдуарду нежелательно давать комментарии, – объяснила Анна.

На нашу просьбу рассказать, что происходит в жизни летчиков, женщина ответила: «Моя цель – не себя пиарить, а им помочь. Как думаете, общественное мнение поможет пилотам?»

Я сказала, что общественный резонанс может повлиять на ситуацию.

Анна написала пост в соцсетях:

«Последние три месяца наша жизнь связана с одним событием. 12 сентября мой муж вместе с командиром воздушного судна совершал рейс Сочи–Омск. Из-за отказа гидросистемы командир экипажа принял решение лететь на запасной аэродром, в Новосибирск. Там находится ремонтная база «Уральских авиалиний». Так положено по инструкции.

По прохождении половины пути было обнаружено, что топлива не хватит долететь до Новосибирска. Комиссия работает, разбирается, ошиблись пилоты или нет, пока выводы не сделаны».

Анна говорит, что экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на обычную полосу.

«Многие эксперты ругают пилотов. Но хоть один из экспертов пусть попробует посадить самолет, полный людей, среди которых были 23 ребенка и беременная женщина, при этом зная, что через пять минут топливо закончится, и самолет упадет вниз, как утюг. Хватит твердости и самообладания? А пилоты прекрасно осознавали, что у них есть всего пять минут.

Хоть один из этих экспертов пусть попробует найти ровную площадку среди тайги и болот с высоты 6000 метров. Во всей округе это была единственная площадка – поле. У наших пилотов была единственная попытка, и посадка случилась ювелирная».

Анна называет летчиков героями. И вспоминает другую авиакатастрофу: «Надо вспомнить авиакатастрофу, которая произошла в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Самолет с технической неисправностью совершил посадку в аэропорту, где были все службы, скорые, пожарные. Итог – 41 человек сгорел, 10 раненых».

В среду многие СМИ опубликовали обращение Анны к президенту: «Обращение сейчас гуляет в сети Интернет. Для меня загадка, как оно туда попало. Не от меня точно. Многие пишут, что написать президенту, то же самое, что Деду Морозу… А я верю, что Владимир Владимирович справедливый и сможет поставить точку в этой непростой ситуации. Если понадобится, я буду обращаться в прокуратуру и к пассажирам, летевшим этим рейсом – все их контакты у меня есть. Они говорили, что в случае чего поддержат пилотов».

Жена Эдуарда Семёнова объясняет, почему именно она заступается за пилотов: «Я не могу смотреть, как сначала они были героями, их благодарил Скуратов (гендиректор «Уральских авиалиний»), жал им руки со словами «спасибо за спасенные жизни». Благодарил губернатор Свердловской области, их приглашали на центральный стадион, где проходил футбольный матч «Урал» – «Локомотив», пилотов чествовали целым стадионом.

Что изменилось? Результат остался тот же: пилоты в экстремальнейших условиях смогли реализовать ювелирную чистейшую посадку. Как следствие, все живы-здоровы, а это самое главное.

Сейчас нам очень нужна поддержка».

Ирина Боброва

Оригинал материала: “Московский комсомолец”