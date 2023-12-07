 

Андрей Костин: Россия стремится к новой экономической системе

07.12.2023, 15:58, Разное
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Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин на открытии 14-го инвестиционного форума ВТБ “Россия зовет!” заявил, что РФ не планирует возвращаться к прежней экономической системе. Он подчеркнул важность привлечения иностранных инвесторов в экономику страны, что также является одной из основных целей этого форума.

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин на открытии 14-го инвестиционного форума ВТБ “Россия зовет!” заявил, что РФ не планирует возвращаться к прежней экономической системе. Он подчеркнул важность привлечения иностранных инвесторов в экономику страны, что также является одной из основных целей этого форума.

Андрей Костин отметил, что на протяжении всех лет существования форума, его основными задачами оставались привлечение зарубежных инвестиций в российскую экономику и предоставление международному инвестиционному сообществу полной информации о возможностях ведения бизнеса в России. Глава ВТБ также подчеркнул важность сотрудничества правительства, Центрального банка и региональных властей для улучшения делового инвестиционного климата в стране.


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