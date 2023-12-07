 

В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

07.12.2023, 15:40, Новости дня
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5 декабря исполнится 220 лет со дня рождения великого русского поэта, переводчика и дипломата Федора Ивановича Тютчева. В Москве юбилейную дату будут отмечать целую неделю. В частности, праздничные мероприятия пройдут в библиотеках и культурных центрах на юге столицы.

Жителей ЮАО и других столичных округов приглашают на познавательные мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателя. Афиша Недели Тютчева подробно представлена на сайте проекта. Вход на события свободный, однако посетителям может потребоваться предварительная регистрация.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в честь 220-летия со дня рождения поэта будут выпущены уникальные читательские билеты. Кроме того, по ее словам, в рамках Недели Тютчева пройдут концерты, поэтические вечера, викторины, мастер-классы и экскурсии.

“В честь юбилея выпустят тысячу единых читательских билетов с портретом Федора Ивановича Тютчева. Их будут оформлять в библиотеках юга Москвы, участвующих в акции”, – подчеркнула
Наталья Сергунина.

Мероприятия стартуют 29 ноября. В 16:00 в библиотеке №143 пройдет литературный концерт с романсами XIX века, историческими танцами и стихами Тютчева. На следующий день в 15:00 в библиотеке №150 состоится лекция о жизни и творчестве поэта. Там же представят экспозицию, посвященную наследию писателя.

1 декабря в 15:00 в библиотеке №149 и 2 декабря в 11:00 на площадке территориальной клубной системы “Орехово” москвичи смогут проверить свои знания в области русской литературы в рамках викторины “Тютчевские строки”.

Также 2 декабря всех желающих ждут в Доме культуры “Маяк” на фестиваль “Тютчев. Эпоха”, начало в 14:00. А в 18:00 начнется большой концерт. На следующий день в 14:00 можно принять участие в поэтическом конкурсе в библиотеке №163. Также посетителям расскажут о значении творчества великого русского поэта.

Праздничная программа завершится 5 декабря в 14:00 в библиотеке культурного центра “Москворечье”. Для гостей прозвучат романсы и поэтические композиции на стихи Тютчева, а также пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.


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