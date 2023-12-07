«На скрипочке дудеть любой может, а надо уметь и в морду дать» – самарский клуб легализовавшихся предпринимателей поддержал режиссёра Жору Крыжовникова

Председатель клуба легализовавшихся предпринимателей-боксёров (город Самара) Валерий Камнев от имени организации выступил в поддержку режиссёра Жоры Крыжовникова.

Снятый им сериал о преступности, по словам бизнесмена, воспитывает настоящие мужские качества. Камнев заверил, что в Самаре лента всем нравится – она близка тем, кто вырос в городе на рубеже 1980-х и 1990-х и «участвовал в нормальных делах».

– Я хочу сказать честно… Почему честно – потому что мы хоть никогда и не врём, но надо иногда говорить и правду тоже… Вот эта правда в том, что мужчина должен уметь в первую очередь дать в морду. На скрипочке дудеть любой может, но это не мужское занятие, поэтому правильно в кино показали, как этих лабухов жизни учат, – считает он. – Против выступают как раз те, кто грешил скрипочкой и школу жизни не прошёл. Сейчас для них тепличные условия создают, а зря. В тепличных условиях алмазы не вырастают, они вырастают только под жесточайшим давлением, это вам любой ботаник подтвердит.

Позицию поддержали и другие члены клуба.

– Если рассматривать вопрос in vivo, а не in vitro, становится очевидно, что генезиз преступности в советском и постсоветском обществе – это причудливый и переменчивый калейдоскоп, а не простые уравнения, как это пытаются показать отдельные обременённые властью личности, – говорит заместитель председателя Василий «Вася Голова» Батурин. – Ну то есть я хочу сказать, что наезд на Крыжовникова вообще беспонтовый и не по делу. Во времена поприличнее нынешних за такое ответ держать надо было, а сейчас лают из-за каждого угла и убегают. Это очень скверно, господа, если не сказать, что туфта.

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