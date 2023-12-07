Мнение: Запрет наливаек, Россия в продовольственном плюсе и первый желатиновый завод

1. Госдума решила заняться курощением пивных наливаек, которые маскируются под обычные магазины. Был принят закон, разрешающий регионам запрещать такие заведения либо ограничивать их работу (ссылка):



Законопроект о запрете «наливаек» принят в первом чтении.

“Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днём это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона.”

Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества.

Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.

После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере.

Конечно, я всегда за бизнес, даже за наливайки. Как гласит мудрость советских офицеров, если безобразие нельзя предотвратить, его надо возглавить. Однако бизнес должен быть цивилизованным, а наливайка в жилом доме, тем более ночная, не цивилизованный бизнес. Такие заведения должны быть в офисных зданиях, торговых центрах и в тому подобных местах: где угодно, но не под квартирами горожан. Будьте уверены, если любителю выпить захочется вечером добавки, ему будет только в радость пройти пешком километр до ближайшего крана.

2. Блогер Genby указывает, что Россия уже четвёртый год подряд продаёт больше еды, чем покупает (если считать в деньгах, а не в тоннах). И с каждым годом наш продовольственный профицит растёт (ссылка):

А вот США за последние несколько лет, напротив, стали продовольственно дефицитной страной (покупают больше еды, чем продают):

Теперь США меняет нефть на еду, как и СССР. На графиках видно как упорно они шли к этому достижению. Они еще пытаются прогнозировать положительный баланс, но вряд ли это выйдет. Хорошим ходом, было бы объявить санкции на поставки русской еды в США. Или гуманитарку им послать в виде “ножек Путина”, с такими же условиями, с запретом иметь своё сельское хозяйство.

Кстати, про нефть — не шутка. Если не учитывать доллары, войны и революции, то главный экспортный продукт современных США — это нефть.

3. Казалось бы, желатин – элементарная вещь, в СССР было штук 20 желатиновых заводов. Но вот, пишут, что в России открыли первый крупный желатиновый завод, который будет производить продукцию из собственного сырья. Спасибо санкциям, промышленное производство желатина в России стало рентабельным (ссылка):

5 декабря в с. Черницыно Октябрьского района Курской области запущен завод по производству пищевого желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в основном импортировался из-за рубежа.

Инвестиции в строительство превысили 4,4 млрд рублей.

Запуск предприятия позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона. Он обеспечит порядка 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность.

К 2025 году запланирован выход на производство около 6 тыс. тонн продукции в год.

Строительство инновационного предприятия стартовало в 2021 году. Проект разработан с учётом возможности производства коллаген-пептида в будущем и увеличения производственных мощностей. Сырьё, в качестве которого используются свиные шкуры, поступает с двух собственных роботизированных мясохладобоен, одна из которых является крупнейшей в Европе мощностью 4,5 млн голов в год, что гарантирует стабильность поставки и 100% прослеживаемость.

По информации компании «Мираторг», это первое индустриальное производство желатина в России полностью из отечественного сырья. Использование глубокой переработки побочной продукции животного происхождения, такой как свиная шкурка, позволит производить до 6 тыс. т желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин.

Кстати, у нас есть ещё желатиновый завод в недавно освобождённом Лисичанске. Оборудование там, конечно, не самое современное, но как минимум 1 тысячу тонн он, думаю, может производить. Какой получается себестоимость производства — другой вопрос.