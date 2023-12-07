 

Мнение: WEX и правосудие

07.12.2023, 15:15, Разное
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Сегодня в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Мещанского суда Москвы, вынесенный по уголовному делу в отношении основателя криптобиржи WEX Алексея Иванова (до 11 января 2022 года носившего фамилию Билюченко).

По части 4 статьи 160 УК РФ за растрату более трех миллиардов рублей клиентов биржи Иванова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

С учетом того, что Иванов-Билюченко уже провел в спецблоке «Матросской тишины» почти два года, а день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима, до конца срока ему осталось всего несколько месяцев. А с хадотайством об УДО он может уже сейчас обратиться. Но Иванов-Билюченко обжаловал свой приговор.

И писал, и рассказывал про это дело. Можно почитать здесь.

Или посмотреть.

Но заседание Мосгорсуда сегодня не состоялось. Потому что потерпевший по уголовному делу не соизволил приехать в суд. Адвоката прислал. Но суд решил, что без потерпевшего проводить заседание негоже. И перенес заседание на 21 декабря.

Источник: Ирек Муртазин


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