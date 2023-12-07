 

Блогер BadComedian поддержал GTA VI после критики фанатов

07.12.2023, 14:46, Разное
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Видеоблогер BadComedian, известный как Евгений Баженов, высказал свою точку зрения по поводу критики, которую получил тизер шестой части игры Grand Theft Auto (GTA VI) от фанатов. Они выразили свое недовольство из-за слишком большого количества афроамериканцев и женщин среди персонажей.

В разговоре с Daily Storm BadComedian поднял важный вопрос: “А вы вообще играли в предыдущие части GTA? Если рассматривать разнообразие персонажей как “повесточку”, то в пятой части игры вы играли за чернокожего персонажа. А в шестой части игра за женщину представляет собой новшество. Более того, она не единственная играбельная женщина. Что тут можно назвать “повесточкой”? Просто разнообразие персонажей”.

Он выразил надежду на то, что разработчики из Rockstar Games будут продолжать оставаться верными своей традиции шутить над актуальными темами и не будут бояться вызывать осуждения. Однако он признал, что тизер новой части игры его особо не впечатлил. Тем не менее, он планирует сыграть в GTA VI после ее релиза, даже если в РФ будут попытки запретить ее продажу.

Напомним, ранее компания Rockstar Games выпустила первый трейлер Grand Theft Auto VI на 15 часов раньше запланированной даты. В трейлере была показана первая женская героиня серии с голосовой озвучкой. Стоит также отметить, что этот трейлер установил рекорд по числу просмотров за первые два дня.


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