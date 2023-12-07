 

В музее-заповеднике “Царицыно” пройдет выставка о детях российских императоров

07.12.2023, 14:30, Новости дня
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В российской столице регулярно проходят многочисленные спортивные, культурные и образовательные мероприятия: от концертов и соревнований районного масштаба до международных форумов и масштабных фестивалей. Особенно москвичи любят выставки, посвященные истории родной страны.

Так, в музее-заповеднике “Царицыно” пройдет выставка “Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров”. Посетителей ждут с 9 декабря 2023 по 27 апреля 2024 года. Все желающие смогут увидеть личные вещи наследников престола, архивные документы, редкие фотографии и рисунки.

Экспозиция станет продолжением серию проектов, посвященных императорской семье. Она будет раздела на несколько разделов по тематическому принципу. Гости выставки узнают подробнее о рождении, крещении, первых годах жизни детей.

Кроме того, организаторы расскажут о таких сферах жизни императорских наследников, как развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс, военное образование, развитие приятных талантов, образовательные путешествия и присяга.

Гости выставки увидят записные книжки Петра I, которые ранее не выставлялись и тетрадку по чистописанию Павла I. Частью экспозиции также станут планетарий и электростатическая машина, подаренные поэтом Василием Жуковским своему воспитаннику, будущему императору Александру II.

Кроме того, в музее-заповеднике “Царицыно” будут выставлены сотни предметов и документов, которые предоставленные крупнейшими мазями и архивами, в числе которых – Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, “Эрмитаж”, музеи-заповедники “Царское Село”, “Павловск” и “Гатчина”, Государственный архив РФ, Российская государственная библиотека и другие.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в библиотеках и культурных центрах Москвы отметят 220-летие со дня рождения великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Юбилейные мероприятия пройдут с 29 ноября по 5 декабря.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в рамках Недели Тютчева жителей и гостей столицы ждут концерты, поэтические вечера, викторины, мастер-классы и экскурсии.


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