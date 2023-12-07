Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

До 2026 года в Москве построят семь новых пешеходных мостов. По словам мэра Сергея Собянина, переправы появятся на Москве-реке и Яузе. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Сейчас строят три объекта. Мост через Нагатинский затон готов на 15%. Продолжается установка опор.

Еще один мост построят около МГТУ имени Баумана. Он готов на 19%. Длина переправы составит 300 метров.

Мост длиной 58 метров через Водоотводный канал в центре Москвы готов на 60%. Строители возводят защитную стенку.

Продолжается проектирование двух мостов через Мневниковскую пойму и еще двух – через затон Новинки.

“Они свяжут людей, живущих и работающих на разных берегах московских рек, сделают наш город еще удобней”, – подчеркнул мэр.

Пролетное строение между островом Балчуг и Крымской набережной смонтировали в сентябре. Благодаря мосту в центре города появится еще один прогулочный маршрут.

В начале июля в Москве поставили на кадастровый учет мост через затон Новинки. Он связал набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062 и улучшил транспортную ситуация в районе ЗИЛа.