Рупор кремлевской пропаганды: “Слово пацана”

Посмотрел 5-й серий "нашумевшего" сериала "Слово пацана" про малолетних гопников из Казани. Осталось еще 3 серии, но диагноз вполне ясен.

Фильм в меру сил демонстрирует процессы гниения позднесоветского общества накануне уничтожения СССР.

В этой среде нарастающего краха вызревают молодежные бандитские группировки, которые позднее начнут оформляться в ОПГ. Выживут в этом забеге к "счастливой жизни" не только лишь все. Из того, что читал на тему могу сказать, что авторы активно опирались на реальные события и группировки.

Я у нас в городе по малолетству этот период практически не зацепил и мне он памятен по Севастополю скорее уже войной ОПГ (трупы на улицах, подорванная парикмахерская, расстрелы бандитов и т..п.) Фильм же скорее о том, откуда это пошло конкретно в Казани.

По факту это "поучительная" история о "становлении" трупных червей, которые паразитировали на трупе убиваемой страны.

Интересно ли это смотреть? Ну разве что как на срез эпохи, куда мало кто захотел бы в здравом уме вернуться. "Герои" сериала омерзительные мрази, прикрывающиеся околоблатной риторикой (типа современных АУЕшников). Никого из них не жалко. Исходя из содержания – закончат плохо, как в целом оно и было в реальности. Собственно, автор к этому и подводит, что мол пока малолетние дебилы гоняют чушпанов и дают слово пацана, им и окружающим приходит п…ец.

Понятно, почему фильм "внезапно" выстрелил на Украине, там сейчас примерно такая же атмосфера внутреннего нарастающего развала, как в фильме, где молодняк сбивается в нацистские или преступные группировки "противостоящие неправильной действительности".

Если про Россию говорить, у нас и без опуса Крыжовникова вполне себе прекрасно АУЕ расцвело, покуда власти не догадались, что это все надо давить (успешность данных мер дискуссионна). Да и вопрос о необходимости восстановоления УБОП периодически всплывает.

Может ли фильм негативно повлиять на отдельных "малолетних дебилов"? Наверное может. Возомнят себя солью улиц и пойдут бить чушпанов. Закончат также. Но по факту, гопники у нас и без Крыжовникова были и есть.

Запрещать там особо нечего. Наоборот, раздутый хайп с криками про необходимость запретить привел к тому, что больше людей начали смотреть, хотя бы из принципа "А чего там решили запретить?". Тем более сериал уже давно валяется на торрентах и кому надо его в любом случае посмотрит. Через 10-15 лет кто-нибудь снимет фильм про АУЕ в России или про хе-хе ЧВК "Редан". И внучка Мизулиной будет требовать запретить.

Из энтомологического интереса досмотрю. Пересматривать вряд ли когда-то буду.

Да и в целом, творчество Крыжовниково явно не мое.

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