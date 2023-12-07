 

«Никаких Саш и Жень» – в первом чтении принят законопроект о запрете женских имён, производных от мужских

07.12.2023, 13:53, Разное
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете гендерно-нейтральных имён новорожденных.

Речь идёт о тех именах, которые существуют для обоих полов в формах, сходных до степени смешения – например, это Александр(-а) и Евгений (Евгения).

Если в указанный срок для новорожденной девочки не выберут имя из списка допустимых, ей автоматически присвоят имя Мария без права на замену. Законопроект, как объясняется в пояснительной записке, нацелен на защиту женщин от навязываемых им мужских
идентичностей и моделей поведения.

– Существуют имена, которые звучат неоднозначно, не указывают явно на пол носителя и создают правовую неопределённость и поле для злоупотреблений, — считают в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Парламентарии хотят успеть принять закон до начала новогодних каникул, поскольку тогда он вступит в силу уже с 1 января 2024 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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