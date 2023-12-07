Когда Запад перестанет помогать Киеву, успех России наступит автоматически

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Изоляционистские настроения в США усиливаются, американцы не хотят больше помогать Киеву в ущерб себе, более того, потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может и вовсе перевернуть вверх ногами всю поддержку Запада для Украины, пишет Wirtualna Polska. Полковник Мачей Матысяк предупреждает: без нашего оружия и боеприпасов Украина просто-напросто не выживет.



AP

Белый дом объявил, что США не будут в состоянии продолжать поставки оружия и техники на Украину, в случае если конгресс не одобрит дополнительное финансирование до конца года. Слова Белого дома — это ясное предупреждение о том, что бездействие может вылиться в серьёзные последствия на фронте, пишет Wirtualna Polska. Портал объясняет, что в отличие от республиканцев большинство демократов поддержали бы оказание дальнейшей помощи Украине, однако главная проблема состоит в том, что этот вопрос скорее всего не будет выдвигаться на голосование, чтобы не выявлять разногласий. «Белый дом бросил сюда своего рода спасательный круг, объединив многое лишь в одном законопроекте: помощь Украине, Израилю и дополнительные средства для обеспечения герметичности южной границы США. С целью стереть разделения внутри групп», — объясняет в беседе с Wirtualna Polska журналист Лукаш Павловский.

Более того, в конце ноября Госдепартамент США заявил, что РФ не станет заключать мир с Украиной, пока не будут известны результаты президентских выборов. Это означает, что до ноября следующего года ситуация на фронте не изменится, вне зависимости от успехов и неудач, она будет сохраняться силой. «Всё это объясняется тем фактом, что потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа может перевернуть вверх ногами поддержку Киева со стороны Запада», — подчёркивает Wirtualna Polska. Бывший американский лидер подвергает резкой критике помощь США для Украины и одновременно пользуется большой поддержкой, согласно результатам опроса. Большинство избирателей считают, что именно в случае его победы на выборах США не будут втянуты в конфликт и их финансовое положение тем самым улучшится.

Павловский полагает, что это самоисполняющееся пророчество. «Много политиков от республиканцев выступают, говоря, что нельзя поддерживать Украину… То, что говорят лидеры, отражается в опросах общественного мнения. Настроение американцев также формируется политической риторикой», — разъясняет он. «Изоляционистские настроения в США на самом деле набирают силу. Американцы ощущают сложности повседневной жизни, они понимают, что уровень их жизни ухудшился. С другой стороны, политики говорят, что если бы они не поддержали Украину, ситуация бы улучшилась. Это крайне опасно для нас», — добавляет он.

В свою очередь, польский полковник Мачей Матысяк уверен, что необходимо всеми силами остановить Россию и свести её амбиции на нет, ограничив их только Украиной, но не другими странами. В случае отсутствия поддержки для Украины будет создана такая ситуация, в которой она просто-напросто больше не сможет противостоять российскому давлению. Военный уверен, что РФ играет на усталости западных обществ, что неизбежно приведёт к негативным настроениям и, как следствие, к приходу к власти групп, которые оправдают ожидания РФ по прекращению оказания поддержки Украины. «Мы можем привести к падению Украины, не передав ей оружия и боеприпасов. Больше ничего не нужно. НАТО не обязательно идти на войну. Отсутствие действий приведёт к успеху России», — резюмирует он.