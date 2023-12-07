Мнение: Китай быстро обгоняет США

На фотографии к посту — Чэнду, город субпровинциального значения на юго-западе Китая. Население — 21 миллион человек, четвёртое место по численности в стране. В городе мощная промышленность, в том числе автомобильная и авиакосмическая. Также в Чэнду делают микросхемы, электронику и современные лекарства — город является одним из центров китайского биотеха.

Я мало что знал о Чэнду до последнего времени, так как у нас очень западоцентричная культура, и так как Китай развивается столь бурно, что ещё лет 20 назад он был весьма бедной страной. Но скоро названия китайских городов мы волей-неволей выучим. Достаточно сказать, что я заинтересовался Чэнду, когда увидел на странице писателя Сергея Лукьяненко вот эту фотографию оттуда (ссылка):

Ошеломляющий городской пейзаж — раньше нечто подобное можно было наблюдать только в Японии и в США. Потому что такой пейзаж требует больших денег, концентрации населения и серьёзного уровня технического развития. В китайских мегаполисах всё это уже есть. Вот, к примеру, непарадное видео из центра Чунцина, города с 32 млн населения (ссылка):

Как видите, похоже скорее на компьютерную игру про будущее, чем на репортаж из реального города 2023 года. Попробуйте найти что-нибудь подобное из Нью-Йорка или Лондона: получится навряд ли. Местами там тоже весьма неплохо, и даже можно нарезать кадры без наркоманов с радужными флагами, однако всё же до уровня китайских городов уже не дотягивает. Про другие маленькие города — трёхмиллионные Берлин и Рим, например, — даже и вспоминать смешно. При всей моей любви к истории, по сравнению с Китаем они выглядят деревней. Американская Википедия может ставить в рейтинге главных городов планеты крошечные Прагу с Копенгагеном выше Чэнду, однако в реальном мире размер имеет значение.

Циники скажут, что город — всего лишь раскрашенные коробки из бетона, однако это верно только отчасти. Во-первых, важен уровень технологий и достатка — к примеру, в африканской Киншасе живут 14 млн человек, однако по сути это не мегаполис, а что-то вроде не меру разросшегося украинского райцентра. Ожидать от Киншасы научных, технологических или культурных прорывов мы пока что не можем: население там выживает, а не творит. Во-вторых, важна концентрация. Даже в эпоху интернета мегаполис с населением в 30 млн человек принципиальным образом отличается от тридцати городов по одному миллиону каждый.

В Китае мы сейчас наблюдаем современные, хорошо развитые, в изобилии подключённые ко всем мыслимым ресурсам мегаполисы, которые населены относительно молодым, амбициозным и образованным населением. Огромная доля китайских родителей заставляет своих детей учиться «на пятёрки», требуя от них максимального усердия, и вбивая им в головы почти спортивный голод к достижениям и деньгам. Психотерапевты ворчат, так как чрезмерное принуждение к учёбе имеет тяжёлые побочки, однако большая часть взрослых китайцев достаточно здорова ментально, чтобы конкурировать с «пробуждёнными» жителями Запада как минимум на равных.

Ещё недавно Запад планировал разделение труда: в США проектируют айфоны, в Евросоюзе рисуют модные кроссовки, а в Китае штампуют корпуса и приклеивают ткань к подошвам. Сейчас разделение труда ломается. Запад пока ещё держится на инерции прошлых десятилетий, однако Китай с каждым годом увеличивает долю собственных разработок, а США с Евросоюзом, в свою очередь, уже не могут вернуть выведенную в Азию промышленность назад. В Китае чуть ли не в 10 раз больше инженеров, чем в США, при этом, как я указал выше, это умные, образованные и амбициозные инженеры — многие с опытом работы в западных корпорациях. Если учесть, что в США с амбициями общества сейчас всё тускло, так как там поколение снежинок больше озабочено своими обидами на несправедливый мир, шансов выиграть технологическую конкуренцию у американцев не просматривается.

Мы уже давно ощущаем мощь китайской промышленности, так как полки наших магазинов забиты китайскими товарами, а на наши улицы теперь массово выехали китайские автомобили. Однако я напомню, что город Чэнду заинтересовал меня после фотографии писателя Сергея Лукьяненко, который поехал туда не за контейнером одноразовых масок, а с авторским визитом. Если на современных писателей в Китае есть спрос, мы имеем полное право ожидать и культурных прорывов тоже: в книгах, в фильмах, в музыке, в видеоиграх. Все предпосылки для этого уже созданы.

Пожалуй, для нас такое развитие событий выгодно. Во-первых, Китай, в отличие от США, слишком велик и слишком сосредоточен на многочисленных внутренних проблемах, чтобы вести агрессивную внешнюю политику. Дипломаты Китая имеют уже огромный вес на всех континентах, однако их работа проявляется в улаживании конфликтов и в сглаживании старых противоречий, а не в раздувании войн. Можно надеяться, что после краха Американского мира планета вступит в спокойный исторический период.

Во-вторых, Россия явочным порядком примеряет амплуа, в котором Канада выступает по отношению к США. Китайцы относятся к нам с симпатией, как к маленькой и благополучной стране с интересной историей и вкусной едой. Также китайцы хотели бы, чтобы их власти брали пример с Владимира Путина — вернули Тайвань в родную гавань, щёлкнули американцев по носу запретом секты АБВГ. Мы тоже хорошо относимся к китайцам, кроме того наши страны отлично дополняют друг друга в экономическом и политическом разрезах. Полагаю, ожидаемый в ближайшие 10-15 лет подъём Китая скажется на России самым благоприятным образом.