 

Россиянин Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по серии матчей в НХЛ с пасами

07.12.2023, 12:30, Разное
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Российский нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Никита Кучеров продолжает свою карьеру, установив новый клубный рекорд. В матче против “Питтсбург Пингвинс”, который завершился со счетом 3:1, Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Этот поединок стал для него уже одиннадцатым подряд, в котором он отметился результативными действиями, что является новым рекордом для клуба.

Предыдущий рекорд составлял десять матчей и принадлежал Брэду Ричардсу и Мартену Сан-Луи, которые достигли такой же серии дважды.

Ранее Кучеров был признан первой звездой ноября в НХЛ, он также продолжает возглавлять бомбардирскую гонку сезона с 44 очками (17 шайбами и 27 передачами) в своем активе.

С 2013 года Кучеров играет за “Тампа-Бэй Лайтнинг”, вместе с командой он уже дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020 и 2021 года). Также стоит отметить, что в своей карьере он уже трижды достигал отметки в 100 очков за сезон (2018, 2019 и 2023 года).


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