 

«Ъ»: в РФ предложили лишать лицензии операторов за пропуск мошеннических звонков

07.12.2023, 12:30, Разное
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Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Роскомнадзором выдвинула инициативу о лишении лицензий операторов сотовой связи, которые систематически пропускают звонки мошенников. Об этом пишет “Коммерсантъ”, ссылаясь на заявление Артема Шейкина, заместителя председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Предложение касается операторов сотовой связи, которые регулярно упускают звонки от мошенников. Артем Шейкин подчеркивает, что эти поправки помогут пресекать подобную практику и привлекать к ответственности недобросовестных операторов.

На данный момент лицензии могут быть отозваны по разным основаниям, включая нарушение схемы пропуска трафика и несоблюдение правил использования радиочастот.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что они не имеют информации о данной инициативе со стороны Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры.


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