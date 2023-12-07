Силуанов: Поступления от налога на сверхприбыль составили 300 млрд

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, по последним данным, поступления в бюджет страны от налога на сверхприбыль достигли 305 млрд рублей. Это согласуется с изначальными прогнозами властей, которые ожидали, что доход составит 300 млрд рублей.

Антон Силуанов подчеркнул, что срок уплаты налога еще не истек, и компании могут внести деньги до 28 января 2024 года. Он также отметил, что налог на сверхприбыль является временной мерой и что Минфин будет продолжать консультироваться с бизнесом относительно налоговой политики.

Этот налог применяется к крупным компаниям и начисляется в случае, если средняя прибыль за последние два года превышает 1 млрд рублей. Налоговая ставка составляет 10% и рассчитывается на сумму прибыли компании, которая превышает показатели за 2018-2019 годы.

информация о поступлениях от налога на сверхприбыль дает обнадеживающие результаты для российского бюджета и может способствовать укреплению финансовой устойчивости страны.