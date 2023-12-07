Бывший аналитик ЦРУ – США превратились в мировую силу зла

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США тратят деньги на Украине, вместо того чтобы решать собственные проблемы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью You-Tube каналу Stephen Gardner. Если бы Америка была в порядке, тогда бы можно было идти и учить жизни других. Однако внутри страны настоящая катастрофа в плане преступности, бездомности и смертей от наркотиков. А тем временем, США способствуют гибели десятков тысяч украинцев и попутно нескольких тысяч русских. Америка стала силой зла в мире.

Лидер большинства в сенате Чак Шумер заявил, что сделает всё, что в его силах, чтобы направить больше денег американских налогоплательщиков на Украину. Получается, что мы платим практически за каждый аспект работы украинского правительства и поддерживаем их экономику открытой и динамичной?

Потому что можно передать им хоть все деньги американских налогоплательщиков, но если у них заканчиваются солдаты, то эти деньги по сути бесполезны.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, ты прав. Наши деньги будут поддерживать всё это правительство на плаву, мы будем оплачивать пенсии, зарплаты. Ну это же нелепо.

Одно дело, если бы Соединённые Штаты были в ситуации, когда каждый наш крупный город был бы в безупречном состоянии. Когда выпускники школ могли бы читать и писать.



Когда у нас не было бы ежегодно 100 тысяч смертей от передозировки наркотиков. 100 тысяч или больше. Если бы американский дом был в порядке — хорошо, тогда мы могли бы идти и учить других, как наводить порядок в их домах, потому что мы-то сами это уже сделали.



Но в данном случае это похоже на то, чтобы спрашивать совета о физической подготовке у толстяка, который весит 320 фунтов, выкуривает по две пачки в день и выпивает бутылку виски каждый вечер. Не совсем воплощение здоровья, верно? А именно в это и превратились Соединённые Штаты.



Мы способствуем гибели буквально десятков тысяч украинцев и попутно нескольких тысяч русских. Наша страна стала силой зла в мире. И мы можем заявлять, что это всё делается в благих целях и что цели наши очень светлые, но в итоге мы несём смерть и разрушение в массовом масштабе.



И нам нужно с этим разобраться. Ведь это не только за рубежом. Наши границы открыты настежь. Мы понятия не имеем, кто к нам заходит. Если посмотреть на уровень преступности в различных городах и ситуацию с бездомностью… Боже мой, единственным способом очистить Сан-Франциско стал приезд Си Цзиньпина! Потому что он на этом настоял.

Потрясает, насколько эта страна оторвана от реальности.

Да уж, если вы отправитесь в Пекин или Шанхай, эти города выглядят как абсолютно новые, лучшие в своём классе, идеально чистые. Бизнес и торговля процветают. И заглянешь в наши крупные города — магазины закрыты, окна заколочены досками, преступность…

Я захожу в Twitter и вижу ограбление за ограблением, одно за другим. Преступность просто вышла из-под контроля в некоторых из этих крупных городов. И вы верно сказали, вот мы еле-еле можем заботиться о наших пожилых гражданах и ветеранах. Но вот нелегальные иммигранты получают роскошную жизнь, когда проникают в страну.

Мы в буквальном смысле растрачиваем деньги пенсионных фондов на людей на Украине, а сами не можем угнаться за инфляцией, чтобы соответствовать собственной программе социальной защиты.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, да, это просто неприлично. И когда-то настанет момент, когда американскому народу придётся сказать: «Довольно! Мы не собираемся больше это терпеть».



Это превратилось в бесконечную войну!

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.