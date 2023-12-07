 

Бывший аналитик ЦРУ – США превратились в мировую силу зла

07.12.2023, 8:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США тратят деньги на Украине, вместо того чтобы решать собственные проблемы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью You-Tube каналу Stephen Gardner. Если бы Америка была в порядке, тогда бы можно было идти и учить жизни других. Однако внутри страны настоящая катастрофа в плане преступности, бездомности и смертей от наркотиков. А тем временем, США способствуют гибели десятков тысяч украинцев и попутно нескольких тысяч русских. Америка стала силой зла в мире.

Лидер большинства в сенате Чак Шумер заявил, что сделает всё, что в его силах, чтобы направить больше денег американских налогоплательщиков на Украину. Получается, что мы платим практически за каждый аспект работы украинского правительства и поддерживаем их экономику открытой и динамичной? 

Потому что можно передать им хоть все деньги американских налогоплательщиков, но если у них заканчиваются солдаты, то эти деньги по сути бесполезны. 

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, ты прав. Наши деньги будут поддерживать всё это правительство на плаву, мы будем оплачивать пенсии, зарплаты. Ну это же нелепо. 
Одно дело, если бы Соединённые Штаты были в ситуации, когда каждый наш крупный город был бы в безупречном состоянии. Когда выпускники школ могли бы читать и писать. 

Когда у нас не было бы ежегодно 100 тысяч смертей от передозировки наркотиков. 100 тысяч или больше. Если бы американский дом был в порядке — хорошо, тогда мы могли бы идти и учить других, как наводить порядок в их домах, потому что мы-то сами это уже сделали. 

Но в данном случае это похоже на то, чтобы спрашивать совета о физической подготовке у толстяка, который весит 320 фунтов, выкуривает по две пачки в день и выпивает бутылку виски каждый вечер. Не совсем воплощение здоровья, верно? А именно в это и превратились Соединённые Штаты. 

Мы способствуем гибели буквально десятков тысяч украинцев и попутно нескольких тысяч русских. Наша страна стала силой зла в мире. И мы можем заявлять, что это всё делается в благих целях и что цели наши очень светлые, но в итоге мы несём смерть и разрушение в массовом масштабе. 

И нам нужно с этим разобраться. Ведь это не только за рубежом. Наши границы открыты настежь. Мы понятия не имеем, кто к нам заходит. Если посмотреть на уровень преступности в различных городах и ситуацию с бездомностью… Боже мой, единственным способом очистить Сан-Франциско стал приезд Си Цзиньпина! Потому что он на этом настоял. 

Потрясает, насколько эта страна оторвана от реальности.

Да уж, если вы отправитесь в Пекин или Шанхай, эти города выглядят как абсолютно новые, лучшие в своём классе, идеально чистые. Бизнес и торговля процветают. И заглянешь в наши крупные города — магазины закрыты, окна заколочены досками, преступность… 

Я захожу в Twitter и вижу ограбление за ограблением, одно за другим. Преступность просто вышла из-под контроля в некоторых из этих крупных городов. И вы верно сказали, вот мы еле-еле можем заботиться о наших пожилых гражданах и ветеранах. Но вот нелегальные иммигранты получают роскошную жизнь, когда проникают в страну. 

Мы в буквальном смысле растрачиваем деньги пенсионных фондов на людей на Украине, а сами не можем угнаться за инфляцией, чтобы соответствовать собственной программе социальной защиты. 

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, да, это просто неприлично. И когда-то настанет момент, когда американскому народу придётся сказать: «Довольно! Мы не собираемся больше это терпеть». 

Это превратилось в бесконечную войну!

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.  

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Жилье по реновации получили 3,7 тысячи жителей района Нижегородский

07.12 / В Кремле 15 декабря состоится вручение премии “Марка № 1 в Россию”

07.12 / Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка

07.12 / Bloomberg – блокировка помощи Украине подрывает доверие союзников Вашингтона

07.12 / В Саларьеве в 2024 году откроют спортивный комплекс

07.12 / Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 млн человек

07.12 / 25 лет народного доверия!

07.12 / Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

07.12 / В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

07.12 / Территории у кластеров “Руднево” и “Ломоносов” превратились в комфортные пространства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика