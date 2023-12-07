Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство

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В Европейский парламент готовятся внести резолюцию с призывом к странам ЕС поддержать программу репараций бывшим колониям, пишет The Guardian. Как передаёт издание, этот проект стал ответом на растущие требования развивающихся стран возместить ущерб от рабства.

Европейский союз должен в срочном порядке рассмотреть и обратить вспять долгосрочные последствия европейского колониализма и поддержать программу репараций для исправления несправедливости, говорится в проекте резолюции, который будет представлен комитету по развитию Европейского парламента.

Как пишет The Guardian, этот проект знаменует собой первую официальную попытку внести репарации за рабство и колониализм в повестку дня ЕС. Эти обсуждения стали ответом на растущие требования развивающихся стран возместить ущерб от рабства.



В проекте резолюции отмечается, что «многие бывшие европейские колонии, в том числе в Карибском бассейне, Африке и Латинской Америке, по-прежнему страдают в социальном, экономическом и экологическом плане от наследия колониализма, порабощения, апартеида и геноцида». Европейский колониализм был «основан на расовой дискриминации и насилии», которые продолжают оказывать «глубокое воздействие на социальное и глобальное неравенство, включая расовое неравенство внутри стран и между ними», говорится в документе.

Депутат Европарламента от Германии, представляющая партию «Зеленые» — Европейский свободный альянс, представит проект резолюции комитету по развитию Европейского парламента в четверг и надеется представить его в виде чрезвычайной резолюции в Европейском парламенте в ближайшие недели.

На её взгляд, более глубокое понимание корней европейского расизма будет способствовать «более тонкому пониманию проблем миграции». Она также считает, что учебники по всей Европе необходимо пересмотреть, чтобы дать школьникам лучшее представление о работорговле и колониализме.

Ранее в этом году ЕС опубликовал совместное заявление с лидерами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в котором признал, что работорговля в прошлом Европы причинила «невыразимые страдания» миллионам людей, и указал на необходимость возмещения «преступления против человечности». В заявлении указывается, что «рабство и работорговля, включая трансатлантическую работорговлю, были ужасающими трагедиями в истории человечества не только из-за их отвратительного варварства, но и с точки зрения их масштабов».