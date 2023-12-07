 

Рупор кремлевской пропаганды: Сенат США заблокировал выделение средств Украине

07.12.2023, 5:45, Разное
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Сенат США заблокировал вынесение на голосование единого законопроекта о помощи Израилю, Украине и Тайваню. Вопрос снова отложен.
Республиканцы продолжают настаивать на размене их согласия на выделение денег Украине на согласие администрации Байдена на строительство стены на границе с Мексикой и ужесточение миграционного законодательства.
Обращения и угрозы Байдена не помогли. Грядущие выборы все сильнее влияет на внешнеполитический курс США.

PS. Вопрос разумеется не заблокирован, а отложен до следующего раунда торгов.
PS2. Если бы Украина, Тайвань и Израиль рассматривались по отдельности, то деньги на Израиль и Тайвань уже бы выделили.

Источник: Colonel Cassad


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