Рупор кремлевской пропаганды: Сенат США заблокировал выделение средств Украине

Сенат США заблокировал вынесение на голосование единого законопроекта о помощи Израилю, Украине и Тайваню. Вопрос снова отложен.

Республиканцы продолжают настаивать на размене их согласия на выделение денег Украине на согласие администрации Байдена на строительство стены на границе с Мексикой и ужесточение миграционного законодательства.

Обращения и угрозы Байдена не помогли. Грядущие выборы все сильнее влияет на внешнеполитический курс США.

PS. Вопрос разумеется не заблокирован, а отложен до следующего раунда торгов.

PS2. Если бы Украина, Тайвань и Израиль рассматривались по отдельности, то деньги на Израиль и Тайвань уже бы выделили.

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