Прокремлевский педофил Скотт Риттер – США бросают Украинцу как дурную привычку

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Американцам на самом деле нет дела до Украины так же, как им не было дела до Афганистана, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom бывший американский военный Скотт Риттер. По его словам, теперь, когда Киев проиграл, США избавляются от него, как от дурной привычки.

СКОТТ РИТТЕР, бывший инспектор ООН по вооружениям: Во-первых, нам нет дела до Украины. Давайте мы, американцы, хоть раз будем честны: так же, как нам не было дела до Афганистана, нам нет дела до Украины. Помните все эти разговоры о том, как мы будем спасать афганских женщин, как мы придём и принесём западные ценности, превратим Афганистан в прогрессивную страну. Ведь это было так важно не только из соображений гуманности к афганцам, но также и потому, что нам необходимо было преобразовать Афганистан, чтобы победить врага на их территории, не выпустить его оттуда и не иметь необходимости сражаться с ним на своей родине.

Но всё это испарилось за одну ночь. Кто вспоминает про афганских женщин сегодня? Кто вспоминает об афганцах? Никто. Потому что на самом деле нам никогда не было до них дела. Это всегда было «политическим мусором», сотрясанием воздуха.

То же происходит с Украиной. Все американцы вывесили в соцсетях украинский флаг — просто чтобы лучше себя почувствовать. Вам нет дела до Украины и никогда не было. Этот флаг исчезнет, а, возможно, и уже исчез — теперь, когда Украина проиграла. Не хочется ассоциироваться с проигравшими, да вы в них никогда и не верили. Украина проиграла. Мы бросаем её, как дурную привычку, каковой она и является.

Дата выхода в эфир: 6 декабря 2023 года.