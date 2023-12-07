 

Мнение: Немцы не отобьются

07.12.2023, 4:40, Разное
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Арестович: “Когда Меркель пришла к власти, у Германии были вооруженные силы в составе 27 бригад. Сейчас у Германии – 6 бригад, и все они признаны небоеспособными. У них даже танки Леопард выпускаются в мизерных количествах, да и то не для войск, а для поддержки местной промышленности, “зато” без ремкомплектов. А что такое танк без ремкопмлекта? Да он через три дня выйдет из строя навсегда!”

Арестович жжот напалмом уже в режиме нон-стоп. Откуда столько напалма?!

Источник: Размышления вольного социолога


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