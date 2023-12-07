 

Рупор кремлевской пропаганды: Время рисовать карты

07.12.2023, 3:21, Разное
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро представил новую карту Венесуэлы, куда по итогам референдума формально вошел новый штат, который ранее был территорией Гайаны. Опираясь на решение референдума (95% за) Мадуро уже приступил к фактической интеграции новых территорий. У границы нового штата сосредоточены войска, готовится раздача паспортов, зарубежным нефтяным компаниям дали 3 месяца, чтобы убраться с новой венесуэльской территории.

Гайана заявляет, что не отдаст свою территорию и намекает на возможность иностранной поддержки.
Пока что, лишь Бразилия перебросила войска к границе Гайаны и Венесуэлы. США ограничиваются словесной поддержкой.

Данная ситуация показывает, что в современном мире международное право и бумажки договоров никому и ничего не гарантируют. Приоритетное значение имеет прежде всего военно-политическая способность удерживать свои границы, а также изменять их в свою пользу. Все это логичный финал Косовского прецедента, который привел к ликвидации международного права в прежнем понимании. Поэтому таких попыток пересмотреть те или иные границы, или разморозить застарелые конфликты будет все больше и больше. Мир меняется. И этот процесс не будет безболезненным.

PS. Чавистам успехов в изгнании западных империалистов и возвращении 24 штата в родную гавань.

Источник: Colonel Cassad


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