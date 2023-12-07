Мнение: О злобе дня… И всё-таки они — трусы?

Чтобы не нырять сразу с головой в мерзкую клоаку современности, начнём с неспешного погружения в историю. В XIX веке милые интеллигентные люди тогда перешли к тактике индивидуального террора, когда провалились со своим «хождением в народ» полностью. Ну и нашли, кто в этом виноват: не они, такие добрые и прекраснодушные, и не народ, забитый и тёмный, а царские сатрапы, из-за которых народ тёмен и доступ в голову к нему перекрыт. Ну и понеслись бомбы по тротуарам…

А в конце XX века чеченские «моджахеды» тогда перешли к актам терроризма, когда увидели, что «непобедимые» шахиды вчистую проигрывают российской армии, несмотря на все поставки вооружений, знание местности и веру в Аллаха. Еу и пошли бомбы в метро, в домах, в больницах и театрах.

Теперь вот украинские власти, видя, как ВСУ вчистую проигрывают на поле боя численно уступающей российской ОГВ в зоне СВО, тоже ступили на ту же дорожку индивидуального террора. То есть, начало-то было положено давно, ещё год назад. Но то была «проба сил», а сейчас — кучно пошло.

И тут публицист Дмитрий Ольшанский, сам себя называющий «черносотенцем», то есть, активным «охранителем» до мозга костей, задаётся очень правильными вопросами, ибо уже просматривается тренд.

Кто все они — павшие на конституционно российской территории от руки украинских спецслужб? Что между ними общего?

«Они все — активисты, — отвечает сам же автор у себя а телеге. Они могут быть активистами в карнавально-агрессивном стиле [экс-депутата Рады Игоря] Кивы, они могут быть любимы народом как Захар Прилепин, они могут вызывать общее сочувствие, как Дарья Дугина, они могут быть просто очень хорошими людьми, как Олег Царёв, ну или неоднозначными людьми, как Владлен Татарский, они могут, наконец, быть даже чиновниками…, пришедшими на низовую госслужбу в опасной зоне. То есть украинцы отлично понимают, кого они убивают. И как к их жертвам относится наша “система”».

Секрет Полишинеля, конечно. Однако нелишне ещё раз напомнить.

И второй не менее правильный вопрос того же авторства. Почему Система™ и Режим™ всё это терпят? Разве не удар это по их престижу? Разве не подрыв — в прямом и переносном смысле — хвалёной путинской стабильности?

И снова правильный ответ. «[Сейчас] все интересы “системы” сконцентрированы вокруг Саммита На Высшем Уровне. То есть воображаемого, гипотетического мероприятия, на котором #США, #Китай и #Россия поделят мир, как некогда это было в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Правда, его не будет, но разве это важно? Мы боремся за Саммит. А если на убийства всех низовых пророссийских активистов Система™ будет всерьёз отвечать и создавать для Украины такую атмосферу, чтобы там ещё сто раз подумали, а надо ли снова взрывать-убивать, — это будет хорошо или плохо для воображаемого Саммита На Высшем Уровне?

Как вы понимаете, абсолютно все мировые СМИ, которым нет никакого дела до украинского терроризма – при первом же нашем ответе начнут вопить, что мы расправляемся с борцами за свободу etc. И, значит, (воображаемый) Саммит столкнётся с проблемами (в воображаемом мире).

А значит, надо терпеть. Сжать зубы и ждать. Вдруг нас все-таки пригласят делить мир?», — пишет Дмитрий Ольшанский.

Возможно, в деталях он ошибается. Но посыл #мысли — верный? И чуйка охранителя, который сам может стать такой жертвой — работает?

Наверное, и правда, что #Кремль до дрожи в поджилках боится не украинского терроризма, от которого он в целом неплохо защищён, а именно обвинений в борьбе с украинским терроризмом, способных помешать заново договориться с уважаемыми партнёрами?

И вот ради того, чтобы ни на йоту не уменьшить шансы, а точнее говоря — надежды, на этот ожидаемый «виртуальный договорняк», никого из главных террористов «мочить в сортире» никогда не будут, а в лучшем случае накажут рядовых стрелочников, и то если поймают?

А значит, повторения — будут?

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