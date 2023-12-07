Ученые установили связь между замедлением Земли и увеличением суток

Как показали результаты последнего исследования, проведенного учеными университета Мюнхена, в будущем продолжительность суток на Земле достигнет отметки в 25 часов.

В данном случае речь идет о постепенном замедлении скорости вращения нашей планеты, в связи с чем, как отмечают исследователи, примерно через двести миллионов лет земные сутки удлинятся на час. Стоит отметить, что в период обитания на нашей планете динозавров продолжительность суток составляла 23 часа, а около 1,4 миллиарда лет назад – 18 часов и 41 минуту.

Скорость обращения Земли вокруг своей оси замеряется при помощи кольцевого лазера, установленного с целью минимизации воздействия внешних факторов в специальной герметичной камере, расположенной на глубине шести метров.