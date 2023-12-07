 

Пухлые губы: пошаговый способ добиться такого эффекта с помощью макияжа и без дорогостоящих косметических процедур

07.12.2023, 0:05, Разное
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Пухлые объемные губы – тренд 2024 года. Однако речь идет именно о естественном объеме, без косметических процедур в виде инъекций гиалуроновой кислоты. Для увеличения объема губ понадобится исключительно макияж.

Что представляют собой пухлые губы

В последнее время все привыкли к тому, что пухлые губы – это инъекции гиалуроновой кислоты, которая обеспечивает большой объем. Однако такая процедура доступна не всем из-за свой дороговизны или боязни уколов, доставляющих неприятные ощущения.

Но все меняется, и сегодня настали времена естественного объема, которого можно добиться более легким и менее затратным путем. Новая альтернатива заключается в использовании различных блесков, придающих губам пухлый вид. Эти средства для макияжа имеют в своем составе такие компоненты, как гиалуроновая кислота и ментол. Губы, увеличенные таким щадящим способом, совсем не похожи на знаменитые “утиные”.

Что понадобится

Для создания эффекта пухлых губ с помощью макияжа потребуется подготовить карандаш для контура губ, яркую губную помаду и блеск.

Как добиться естественного объема: пошаговое руководство

Шаг 1. Определить естественную форму губ – обвести их контур карандашом. Не следует бояться подчеркивать изгибы, так как они имеют важное значение. Шаг 2. Теперь необходимо растушевать линию, которая только что была нанесена карандашом, в сторону внутренней части губ. Это нужно сделать для смягчения перехода и придания естественного вида. Шаг 3. Лучше отдать предпочтение губной помаде яркого цвета и эффектного оттенка, что обеспечит больший объем. Поклонницы натуральных тонов могут остановить свой выбор на телесных цветах. Шаг 4. Последний шаг заключается в добавлении блеска в центр губ. Блеск поможет придать дополнительный объем.

Другие советы по увеличению губ без инъекций

Мягкий скраб. Это средство непременно нужно приобрести, чтобы иметь пухлые сочные губы. Пользоваться скрабом рекомендуется пару раз в неделю. Дело в том, что губы становятся тусклыми из-за омертвевших клеток, а скраб стимулирует кровообращение, удаляет все лишнее, делая тем самым губы более яркими. Увлажнение. Чтобы губы имели ровную текстуру и шелковистость, их необходимо увлажнять. Для этого можно использовать масло, увлажняющий крем или бальзам для губ. Хорошо, если в составе этих уходовых средств есть пантенол, гиалуроновая кислота, сок алоэ. Маска. После отшелушивающих процедур кожу губы становятся слишком чувствительными и уязвимыми перед вредными внешними факторами. Чтобы защитить их и напитать витаминами и влагой, необходимо наносить маску, которая обладает питательными, увлажняющими и восстановительными действиями. После такой маски губы становятся более пухлыми и нежными. Массаж. Чтобы губы стали более гладкими и мягкими, следует ежедневно массировать их зубной щеткой средней жесткости в течение двух минут. Не следует проводить сухой массаж. На щетку нужно нанести бальзам и аккуратно массировать губы. Благодаря такой процедуре они станут более пухлыми визуально, на них лучше будет ложиться помада и блеск. Эфирные масла. Ароматные масла помогут временно увеличить губы за счет умеренного раздражения кожи. Эфирные масла не рекомендуется использовать в чистом виде, так как они высококонцентрированные. Для приготовления освежающего средства нужно смешать чайную ложку вазелина и 4 капли эфирного масла мяты.


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