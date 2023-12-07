Мнение: Расслабились?

В Одинцовском районе Подмосковья убит экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По предварительным данным его убили выстрелом в висок из пистолета.

Еще раз. Убили. Выстрелом в висок из пистолета. В Одинцовском районе Подмосковья.

В том самом Одинцовском районе, где расположена резиденция президента России Владимира Путина.

В том самом Одинцовском районе Подмосковья, где самая высокая в России концентрация особняков очень богатых россиян со своими службами безопасности и полчищами телохранителей, и домов высокопоставленных чиновников, охраняемых ФСО. Отсюда, по всей видимости, и самая высокая плотность количества видеокамер наблюдения и силовиков на квадратный километр.

И как в этом самом Одинцовском районе киллер спокойно ходит с пистолетом и хладнокровно убивает экс-депутата Верховной Рады, которого на Украине заочно приговорили к 14 годам тюрьмы, и которого приютила Россия?

Прозевали? Недосмотрели? Расслабились силовики, что президент улетел в командировку?

Фотография отсюда

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