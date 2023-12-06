 

Назван продукт, снижающий риски развития сердечно-сосудистых заболеваний

06.12.2023, 23:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Circulation, включение в рацион жирных сортов рыбы, таких как лосось, макрель, сельдь и сардины, минимизирует риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Обозначенные сорта рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые организм человека синтезировать не могут, в связи с чем они должны поступать в достаточном количестве вместе с пищей. В ходе исследования, в котором было задействовано 40 885 человек, шведские ученые, представляющие Каролинский институт, установили, что у добровольцев, отличающихся повышенной степенью содержания в организме эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, заболевания сердца и сосудов встречались гораздо реже, чем у тех, у кого концентрация омега-3 жирных кислот была намного ниже.

Особую пользу употребление жирной рыбы в достаточно больших количествах, добавили ученые, принесет людям с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, минимизируя риски их развития.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика