Назван продукт, снижающий риски развития сердечно-сосудистых заболеваний

Как сообщает издание Circulation, включение в рацион жирных сортов рыбы, таких как лосось, макрель, сельдь и сардины, минимизирует риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Обозначенные сорта рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые организм человека синтезировать не могут, в связи с чем они должны поступать в достаточном количестве вместе с пищей. В ходе исследования, в котором было задействовано 40 885 человек, шведские ученые, представляющие Каролинский институт, установили, что у добровольцев, отличающихся повышенной степенью содержания в организме эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, заболевания сердца и сосудов встречались гораздо реже, чем у тех, у кого концентрация омега-3 жирных кислот была намного ниже.

Особую пользу употребление жирной рыбы в достаточно больших количествах, добавили ученые, принесет людям с генетической предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, минимизируя риски их развития.