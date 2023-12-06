 

Обозначены полезные и вредные свойства куркумы

06.12.2023, 23:36, Разное
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Регулярное употребление куркумы минимизирует риски развития болезней печени и оказывает благотворное воздействие на уже существующие заболевания, прежде всего гепатит, а также помогает снизить воспаление и облегчить боль при артрите, однако с данной приправой следует обращаться с повышенной степенью осторожности.

От растения, относящегося к семейству имбирных и способного вызвать аллергическую реакцию, следует отказаться в случае приема разжижающих кровь препаратов и лекарств против диабета.

Если употребление куркумы неприятных ощущений не вызывает, то ее следует включить в свой рацион, что позволит восстановить обмен веществ, вывести токсины из организма, укрепить иммунитет, а также минимизировать риски развития пародонтита, сахарного диабета, предменструального синдрома, псориаза, расстройства желудка и диареи.     


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