Обозначены полезные и вредные свойства куркумы

Регулярное употребление куркумы минимизирует риски развития болезней печени и оказывает благотворное воздействие на уже существующие заболевания, прежде всего гепатит, а также помогает снизить воспаление и облегчить боль при артрите, однако с данной приправой следует обращаться с повышенной степенью осторожности.

От растения, относящегося к семейству имбирных и способного вызвать аллергическую реакцию, следует отказаться в случае приема разжижающих кровь препаратов и лекарств против диабета.

Если употребление куркумы неприятных ощущений не вызывает, то ее следует включить в свой рацион, что позволит восстановить обмен веществ, вывести токсины из организма, укрепить иммунитет, а также минимизировать риски развития пародонтита, сахарного диабета, предменструального синдрома, псориаза, расстройства желудка и диареи.