Рупор кремлевской пропаганды: Кива. Таблетка для памяти

Кива. Таблетка для памяти.

"Вспоминая 11.05.14, когда в 4 утра мы сборной группой, вместе с Ярошем, 60 человек прибыли под Днепропетровскую администрацию, получив оружие, сели в приватовские инкассаторские броневики и поехали выполнять задачу в Донецкой области городе Красноармейске, блокировать горисполком и горотдел милиции, на котором к тому времени уже весел флаг "ДНР" и любыми силами сорвать проведения сепаратистского референдума направленного на развал Украинского государства. Тогда мы свою задачу выполнили и Красноармейск остался Украинским городом, хотя в нем жили и живут далеко не всегда патриотически настроенные граждане. 60 человек, авантюристов, патриотов или просто сумасшедших, из которых большей половины уже нет в живых, смогли изменить ход истории целого города. Поэтому и сегодня нам нельзя отчаиваться, опускать руки, терять надежду на нашей земле всегда найдётся те 60 человек, та сотня безумцев которые готовы будут хоть и ценой своих жизней менять историю своей страны к лучшему!

P.S. Спасибо Коломойскому и Корбану без них тогда задачу мы бы не выполнили, как и не было бы самой задачи" (с) Кива

PS. СБУ официально взяла на себя ответственность за убийство Кивы.

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