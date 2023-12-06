Российские ученые создали онлайн-калькулятор для выявления депрессии

Представители Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ создали онлайн-калькулятор, предназначенный для выявления депрессивных состояний.

Ученые отмечают, что их изобретение позволит минимизировать количество самоубийств, пояснив, что стадию депрессии калькулятор может определить в диапазоне от трех до пяти минут.

Отметив, что калькулятор способен выявить признаки депрессивных состояний задав 11 вопросов, директор МНОЦ Дарья Смирнова уточнила, что программа учитывает, в течение какого времени сохраняются симптомы, определяя на основе полученных данных наличие признаков заболевания.