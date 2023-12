В Германии нашли доказательства охоты неандертальцев на прямобивневых слонов

Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, немецкие археологи, представляющие Университет Гутенберга и Центр археологии Лейбница, обнаружили, совместно с нидерландскими коллегами, доказательства охоты неандертальцев на прямобивневых лесных слонов, что имело место 125 тысяч лет назад.

Исследователи смогли идентифицировать следы, оставленные каменными орудиями того периода на костях слонов, подчеркнув, животных, вес которых достигал отметки в 13 тонн, а высота могла составлять четыре метра, в связи с чем они превосходили размерами мамонтов и являлись крупнейшими наземными представителями того времени, преследовали и забивали.

Отметив, что охота на прямобивневых слонов не носила разовый характер, а осуществлялась на регулярной основе, ученые подчеркнули, что одного взрослого слона было достаточно, чтобы обеспечить пропитанием 2,5 тысячи взрослых неандертальцев на сутки.