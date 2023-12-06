 

В Германии нашли доказательства охоты неандертальцев на прямобивневых слонов

06.12.2023, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, немецкие археологи, представляющие Университет Гутенберга и Центр археологии Лейбница, обнаружили, совместно с нидерландскими коллегами, доказательства охоты неандертальцев на прямобивневых лесных слонов, что имело место 125 тысяч лет назад.

Исследователи смогли идентифицировать следы, оставленные каменными орудиями того периода на костях слонов, подчеркнув, животных, вес которых достигал отметки в 13 тонн, а высота могла составлять четыре метра, в связи с чем они превосходили размерами мамонтов и являлись крупнейшими наземными представителями того времени, преследовали и забивали.

Отметив, что охота на прямобивневых слонов не носила разовый характер, а осуществлялась на регулярной основе, ученые подчеркнули, что одного взрослого слона было достаточно, чтобы обеспечить пропитанием 2,5 тысячи взрослых неандертальцев на сутки.       


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика