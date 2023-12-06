SRF – Норвегия наживается на европейцах благодаря конфликту на Украине

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Норвегия выиграла от последствий украинского конфликта гораздо больше, чем страны — покупатели её энергетического сырья в Европе, отмечает швейцарский телеканал SRF. Хотя объём поставок норвежского газа увеличился всего на несколько процентов, Норвегия также смогла увеличить свой экспортный доход от этого прибыльного бизнеса почти в семь раз вследствие роста цен на энергоносители.



AP

До недавнего времени Норвегия всерьёз рассматривала возможность как можно скорее отказаться от добычи сырой нефти и природного газа, отмечает швейцарский телеканал SRF. В целях защиты климата планировалось оставить значительную часть запасов ископаемого топлива в земле.

Российская военная спецоперация на Украине изменила позицию Норвегии, считает специальный журналист Колбьёрн Андреассен. «Мы поняли, насколько важны наши поставки для энергетической безопасности Европы», — подчёркивает Андреассен, который уже много лет публикует материалы по вопросам, связанным с нефтегазовой отраслью.

Новые данные Норвежского статистического управления подтверждают это: в 2022 году Норвегия заменила Россию в качестве важнейшего поставщика природного газа в Великобританию и ЕС.

Однако официальные данные также показывают, что Норвегия выиграла от последствий войны гораздо больше, чем страны-покупатели в Европе. Хотя объём поставок норвежского газа увеличился на несколько процентов, Норвегия также смогла увеличить свой экспортный доход от этого прибыльного бизнеса почти в семь раз: с эквивалента неплохих 20 миллиардов до более чем 140 миллиардов швейцарских франков. Основная причина этого — рост цен на энергоносители.

Так является ли Норвегия военным спекулянтом, который делает состояние за счёт Украины и других стран? В интервью британским СМИ социал-демократический премьер-министр Йонас Гар Стёре отрицает это.

«Мы не можем контролировать цены на газ. Но мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить Европу энергоресурсами и помочь Украине. Для этого эти доходы поступают не в мой государственный бюджет, а в фонд для будущих поколений», — подчеркнул глава правительства, которое недавно приняло решение в пользу дальнейшей разработки нефтегазовых месторождений на севере Арктики.

Однако норвежское правительство не может просто умыть руки, отмечает SRF. Согласно исследованию Норвежской школы экономики, Норвегия извлекла выгоду из последствий российской спецоперации на Украине: добрая четверть всех доходов от экспорта газа — это прямая прибыль от войны, говорится в исследовании, опубликованном на прошлой неделе.

В результате в норвежском парламенте прозвучали призывы создать фонд в пользу пострадавшего от боевых действий населения Украины. Другие считают, что больше денег от газового бизнеса должно поступать в норвежский государственный бюджет.

Однако мало что говорит о том, что Норвегия изменит свою многолетнюю практику работы с высокими профицитами: они направляются в государственный фонд. Наряду с китайским инвестиционным фондом это крупнейший в мире фонд национального благосостояния, который сейчас располагает более чем 1,2 трлн швейцарских франков — или почти четвертью миллиона на душу населения.

Это успешная модель, которая будет служить 5 миллионов норвежцев и в будущем, когда нефть и газ больше нельзя будет добывать. А с точки зрения Осло, это ещё и лучший ответ на критику внутри страны и за рубежом, которой постоянно подвергается этот не самый чистый бизнес, заключает швейцарский телеканал SRF.