Рупор кремлевской пропаганды: Убили Киву
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
РенТВ сообщило, что в Подмосковье, в деревне Супонево, обнаружен труп депутата Кивы, который перебрался с Украины, где он работал на Авакова, на российское ТВ.
Обстоятельства смерти, если таковая наступила, пока неизвестны. Ждем подробностей от силовиков. Пока что сообщения об обстоятельствах смерти достаточно противоречивы.
Симоньян заявила, что Кива был убит.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет