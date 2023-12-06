 

Рупор кремлевской пропаганды: Убили Киву

06.12.2023, 21:30, Разное
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РенТВ сообщило, что в Подмосковье, в деревне Супонево, обнаружен труп депутата Кивы, который перебрался с Украины, где он работал на Авакова, на российское ТВ.
Обстоятельства смерти, если таковая наступила, пока неизвестны. Ждем подробностей от силовиков. Пока что сообщения об обстоятельствах смерти достаточно противоречивы.

Симоньян заявила, что Кива был убит.

Источник: Colonel Cassad


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