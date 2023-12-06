Диетолог Муди обозначила вечерние привычки, приводящие к набору веса

Как заявила диетолог Дестини Муди, некоторые вечерние привычки могут не только создавать дополнительные преграды на пути к похудению, но и провоцировать набор лишнего веса.

В первую очередь, как отмечает эксперт, речь идет о замене полноценного ужина простым перекусом, подчеркнув, что в таком случае резко возрастает степень риска употребить пищу непосредственно перед сном, а то и среди ночи, причем гораздо больше, чем могло поступить в организм в процессе ужина. Однако и слишком плотный ужин ничего хорошего организму не принесет, особенно если есть перед телевизором, в результате чего мозг смещает фокус внимания с пищи, а в итоге – переедание.

Кроме того, не следует заниматься спортом непосредственно перед отходом ко сну, учитывая то обстоятельство, что физическая тренировка бодрит, в то время как у тех, кто спят менее семи часов, повышается уровень гормона кортизола, что ведет к отложению жира, и грелина, вызывающего чувство голода. Повышает уровень кортизола и работа до позднего вечера, прежде всего в том случае, если она вызывает стресс.