 

Диетолог Муди обозначила вечерние привычки, приводящие к набору веса

06.12.2023, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявила диетолог Дестини Муди, некоторые вечерние привычки могут не только создавать дополнительные преграды на пути к похудению, но и провоцировать набор лишнего веса.

В первую очередь, как отмечает эксперт, речь идет о замене полноценного ужина простым перекусом, подчеркнув, что в таком случае резко возрастает степень риска употребить пищу непосредственно перед сном, а то и среди ночи, причем гораздо больше, чем могло поступить в организм в процессе ужина. Однако и слишком плотный ужин ничего хорошего организму не принесет, особенно если есть перед телевизором, в результате чего мозг смещает фокус внимания с пищи, а в итоге – переедание.

Кроме того, не следует заниматься спортом непосредственно перед отходом ко сну, учитывая то обстоятельство, что физическая тренировка бодрит, в то время как у тех, кто спят менее семи часов, повышается уровень гормона кортизола, что ведет к отложению жира, и грелина, вызывающего чувство голода. Повышает уровень кортизола и работа до позднего вечера, прежде всего в том случае, если она вызывает стресс.         


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика