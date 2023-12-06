 

В РФ создан алгоритм распознавания по венам ладони

06.12.2023, 21:15, Разное
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Группа ученых Вятского государственного университета создала алгоритм, предназначенный для систем биометрической идентификации на основании рисунка вен ладони.

Разработчики отмечают, что в данном случае применяется сосудистое русло подкожных вен, уточнив, что рисунки индивидуальны для каждого человека, и подчеркнув, что алгоритм позволит снизить стоимость производства подобных систем без потери качества. Доцент кафедры радиоэлектронных средств ВятГУ Наталья Харина пояснила, что в основе аутентификации по рисунку вен ладони лежит получение шаблона при фотографировании инфракрасной камерой внешней или внутренней стороны руки, подчеркнув: «Рисунок вен становится виден благодаря тому, что гемоглобин поглощает ИК-излучение и вены становятся видны в камере».

Ученые утверждают, что подобный способ аутентификации отличается высокой степенью надежности и безопасности, а задействовать его можно в тех случаях, когда к конфиденциальности предъявляются особые требования.        


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