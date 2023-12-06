Мнение: Рекордный урожай картофеля, рост рыболовства и импортозамещение племенных кур

1. Установить рекорд по сбору зерновых России в 2023 году не удалось, погода помешала. Немного не дотянули до результатов прошлого года. Зато удалось собрать рекордный урожай промышленного картофеля (сюда, по-видимому, не включается картошка на приусадебных участках, точные объёмы выращивания которой установить сложно). Цитирую Genby (ссылка):



Официальная статистика с итогами уборочной кампании картофеля в 2023 году будет представлена Росстатом после 25 декабря. По оценкам АБ-Центр сборы картофеля в промышленном секторе картофелеводства России по итогам 2023 года составят 8,2 млн тонн, что на 13% (на 1 млн тонн) превышает значения годичной давности. Это рекордный объем по промышленному сектору за весь рассматриваемый период.

В последние 15 лет Россия выращивает больше картофеля, чем импортирует, а его ввоз — это замещение недостаточного внутреннего производства в весеннее время до получения нового урожая.

Много это или мало? Китай обычно выращивает 90 млн, Индия 47 млн. Украина 20-22 млн (выращивала). Россия была на 4-м месте. В среднем, чем богаче страна, тем меньше она ест картофеля на душу, хотя вкусовые привычки вносят искажения. Но фактом остается то, что в России все меньше едят картофеля. И выращивают столько же, сколько съедают.

В последнее время в России через торговлю продается 6-7 млн тонн картофеля, обычно столько и выращивается. Куда будут девать лишний миллион картошки непонятно. Впрочем, возможно лишний миллион дали новые территории, а там как раз его повышенное потребление.

2. Улов рыбы российскими судами в этом году тоже заметно вырос. В том числе, – привет нашим соседям из Прибалтики, – мы стали добывать больше шпроты и кильки (ссылка).

Больше всего рыбы наши рыбаки добывают на Дальнем востоке. В других бассейнах, включая Азов и Каспий, уловы поменьше. Немало ловим мы и в международных водах, которые в границы России уже не входят.

3. Роман Ковригин, основатель «Сделано у нас», разбирает вопрос о том, насколько Россия зависит от Запада в плане импорта племенных кур (ссылка):

«Племенное стадо куриное у нас всё зарубежное» – это верно. На самом деле в мире есть несколько ведущих мировых центров по племенному развитию птицы, и все мире покупают яйцо или птенцов у них, потому что они дают минимальную цену за счет больших объемов. Но, чтобы вы понимали, что такое «племенное стадо». Это не значит что курочка, которую мы покупаем в магазине, родом, например, из Франции. Нет, конечно. Но вот её бабушка, скорее всего, действительно француженка.

Потому что есть так называемое родительское стадо, а есть коммерческое. Задача родительского стада, а это племенная птица особых пород, нести яйцо. Яйцо закладывается в инкубаторы, где появляются птенцы, которые формируют коммерческое стадо, и вот эти курочки попадают уже на полки магазинов.

А родительское стадо рождается в России, но из импортного яйца, а иногда приезжает в Россию 1-2 дневными птенцами. Но птица в родительском стаде живет годами, пока несет достаточное количество яиц, живет в прекрасных, буквально санаторных условиях, производя на свет многочисленное потомство. Сильно ли влияет на цену цена родительской птицы, если учитывать сколько яиц за свою жизнь она снесла, из каждого такого яйца получается курочка для продажи?

Но дело в том, что в России есть свои породы племенной птицы. Разведением племенных пород, занимается, например, Мираторг. Есть и другие производители, например генетический центр «Смена» зарегистрировал высокопроизводительный отечественный кросс мясных кур «Смена 9».

Но есть проблема – импортное яйцо дешевое, из-за массовости. Но и это же означает, что как только, из-за курса валюты, импортное яйцо дорожает, становится экономически рентабельно покупать отечественное. Таким образом стоимость племенного стада значительно не влияет на цену тушки в магазине, но снижение курса национальной валюты как раз и ведет к ускорению импортозамещения.