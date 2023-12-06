Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:11 Начало

1:06 «Пацаны. Кровь на асфальте» на первом плане

3:19 Психологическая подоплёка банд. Возможно ли повторение?

9:06 Представление. КНИГА

10:31 Важное объявление. Будут короткие видео

11:32 Чувство юмора – порок в нашем обществе? Ненависть Константина Крылова к юмору. Садистские стишки и страх смерти. Биофилы против некрофилов

22:17 Сказкотерапия как метод. Теорема Гёделя, обращённая к психологии

28:46 Сериал «Сама виновата». Если бы психопат пришёл на консультацию?

34:27 Психологические черты читеров

42:37 Парадокс: все хотят жить до старости, но никто не хочет быть стариком. Старик — носитель опыта. Зловещая культура домов престарелых

53:17 Никого не люблю. В чём причина? Нелюбовь к себе

1:03:49 Любовь к вождям

1:06:39 Спорт и война — мужские забавы

1:10:57 Выключеннось из мира любви в детстве

1:12:18 Психострим раз в три недели – редко

1:12:46 Финансы как энергия. Проблемы людей анального типа

1:19:47 Принцип «строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения» незыблем

1:23:41 Не зарывай талант в землю. Протестантская этика

1:29:31 НЛП работающая вещь без теоретического фундамента

1:35:58 База для изучения гештальт-терапиии. Пёрлз «Внутри и вне помойного ведра». Трудности в адаптации к

1:45:54 Военкомат через госуслуги

1:46:31 Б. Хеллингер о Гитлере. Если большое зло не удается убить, значит оно зачем-то нужно.

1:47:15 Отличие православной культуры от протестантской

1:51:03 КОНЕЦ