Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима
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ТАЙМКОДЫ
0:11 Начало
1:06 «Пацаны. Кровь на асфальте» на первом плане
3:19 Психологическая подоплёка банд. Возможно ли повторение?
9:06 Представление. КНИГА
10:31 Важное объявление. Будут короткие видео
11:32 Чувство юмора – порок в нашем обществе? Ненависть Константина Крылова к юмору. Садистские стишки и страх смерти. Биофилы против некрофилов
22:17 Сказкотерапия как метод. Теорема Гёделя, обращённая к психологии
28:46 Сериал «Сама виновата». Если бы психопат пришёл на консультацию?
34:27 Психологические черты читеров
42:37 Парадокс: все хотят жить до старости, но никто не хочет быть стариком. Старик — носитель опыта. Зловещая культура домов престарелых
53:17 Никого не люблю. В чём причина? Нелюбовь к себе
1:03:49 Любовь к вождям
1:06:39 Спорт и война — мужские забавы
1:10:57 Выключеннось из мира любви в детстве
1:12:18 Психострим раз в три недели – редко
1:12:46 Финансы как энергия. Проблемы людей анального типа
1:19:47 Принцип «строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения» незыблем
1:23:41 Не зарывай талант в землю. Протестантская этика
1:29:31 НЛП работающая вещь без теоретического фундамента
1:35:58 База для изучения гештальт-терапиии. Пёрлз «Внутри и вне помойного ведра». Трудности в адаптации к
1:45:54 Военкомат через госуслуги
1:46:31 Б. Хеллингер о Гитлере. Если большое зло не удается убить, значит оно зачем-то нужно.
1:47:15 Отличие православной культуры от протестантской
1:51:03 КОНЕЦ
Источник: Размышления вольного социолога
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