 

Мнение: О «Слове пацана»… Нас разводят, как лохов?

06.12.2023, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сейчас речь пойдёт не о киноляпах в подростковом сериале, вокруг которого уже третью неделю ломают копья взрослые люди. Сама это неожиданно вспыхнувшая дискуссия по «левому» поводу, призывы запретить кино или хотя бы проверить на экстремизьм, пропаганду нехорошестей и проч., жаркие спичи в защиту и зашкаливающие рейтинги продукта — это что? Побочный эффект запертого котла в обществе, где говорить на действительно актуальные темы становится всё более опасным?

Или же — так было задумано изначально?

И если последнее верно — то кем и зачем?

Нельзя не отметить, что «лубок» режиссёра Жоры Крыжовникова баттхёрт вызвал знатный. Даже у вполне уважаемых людей. Депутаты КПРФ, которых считают близкими к Совбезу и его секретарю Николаю Патрушеву, уже направили запросы в силовые структуры на предмет проверки сериала. Глава Татарстана Рустам Минниханов также дал понять, что «Слово…» может нести негативные последствия.

Формально представителей «разгневанной общественности» беспокоит, что #дети, посмотревшие сериал, могут неправильно воспринять его посыл и начать сколачиваться в банды. Тем более, что на фоне ухудшения социально-экономической жизни в России романтизация криминала вполне естественно. Такой тренд — неизменный спутник депрессивной жизни и застывших социальных лифтов. Правда вот мало кто из посмотревших «Бригаду» или «Бандитский Петербург» ушли в #криминал. А если и кто-то подался в ОПГ, то совсем по другим причинам. Так что у страха глаза велики.

С другой стороны, спорный сериал — это «кого надо» сериал. Продюссировал его Фёдор Бондарчук, деньги выделяли братья Ковальчуки, люди близкие, курировал проект Институт развития интернета, патронируемый замглавы кремлёвской администрации Сергеем Кириенко. Не всё так однозначно ©, проще говоря. И хотя межэлитных тёрок никто не отменял, что объясняет возбуждение думских коммунистов, шайка-лейка всё же одна. И кормушка тоже.

Источники в НМГ утверждают, что Юрий Ковальчук якобы передал диски с записью «Слова пацана» президенту Владимиру Путину во время их встречи в Сочи. И якобы тот пообещал посмотреть сериал и даже пригласить Федора Бондарчука поговорить о фильме. Мол, правильные концепты и конструкты транслируются в народные массы. Понятные бывшему «мальчику из питерской подворотни».

Ведь какая мысль проходит через продукцию Жоры Крыжовникова красной нитью? Если драка неизбежна — бей первым. На удар отвечай ударом. Уклоняться от боя — западло. Пацанская честь, как и мама — это святое. Никого не напоминает?

Да и в целом, рафинированному поколению российских тинейджеров, которое сейчас одновременно столкнулось с агрессией патриархальных групп мигрантов и призывом государства на СВО, необходимы новые ролевые модели. Не послушные мальчики, будущие чиновники или айтишники, а крепкие парни, умеющие постоять и за себя, и за страну. Сериал такие поведенческие модели, актуальные для современного положения дел, создаёт. И аккуратно транслирует антиамериканизм. Например, контуженный в Афгане Вова-Адидас предъявляет брату Марату, нацепившему бейсболку с надписью USA: «Ты что, американцем заделался? А ты знаешь, что они “духам” стингеры поставляли?». Ассоциация понятна без перевода. И в этом смысле «Слово пацана» чётко выполняет заказ, идущий сверху.

А ещё ходят разговоры, будто кто-то из руководства ИРИ признался, что резонанс от сериала там прогнозировали и даже хотели. Мол, цель и была — спровоцировать споры, бурления страстей, а затем вывести всё на некие «законодательные решения» якобы по запросу самого общества.

Хотя, может, всё и проще.

Сейчас все опять увидят, что работа с молодёжью завалена. Значит, правильные люди сделают новые проекты, выбьют #деньги, запустят новые «Разговоры о важнейшем». То есть, коммерциализируют тему на государственном уровне и пополнят карманы. Об этом тоже, не стесняясь, поговаривают в ИРИ.

Вам какая версия ближе — заказ или распил?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Такова логика войны

07.12 / Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12 / Беспроигрышный вариант и вечный тренд: идеи красно-золотого маникюра на Новый год

07.12 / Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

07.12 / Мнение: Слив-шоу

07.12 / Новый микрофон в iPhone 16 улучшит работу Siri

07.12 / Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

07.12 / Мнение: Замнут для ясности?

07.12 / Мнение: О дураках и дорогах… Неизлечимо?

07.12 / Москва будет доплачивать горожанам, оказавшимся за чертой бедности с доходом меньше 120 тысяч в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика