Мнение: О «Слове пацана»… Нас разводят, как лохов?

Сейчас речь пойдёт не о киноляпах в подростковом сериале, вокруг которого уже третью неделю ломают копья взрослые люди. Сама это неожиданно вспыхнувшая дискуссия по «левому» поводу, призывы запретить кино или хотя бы проверить на экстремизьм, пропаганду нехорошестей и проч., жаркие спичи в защиту и зашкаливающие рейтинги продукта — это что? Побочный эффект запертого котла в обществе, где говорить на действительно актуальные темы становится всё более опасным?

Или же — так было задумано изначально?

И если последнее верно — то кем и зачем?

Нельзя не отметить, что «лубок» режиссёра Жоры Крыжовникова баттхёрт вызвал знатный. Даже у вполне уважаемых людей. Депутаты КПРФ, которых считают близкими к Совбезу и его секретарю Николаю Патрушеву, уже направили запросы в силовые структуры на предмет проверки сериала. Глава Татарстана Рустам Минниханов также дал понять, что «Слово…» может нести негативные последствия.

Формально представителей «разгневанной общественности» беспокоит, что #дети, посмотревшие сериал, могут неправильно воспринять его посыл и начать сколачиваться в банды. Тем более, что на фоне ухудшения социально-экономической жизни в России романтизация криминала вполне естественно. Такой тренд — неизменный спутник депрессивной жизни и застывших социальных лифтов. Правда вот мало кто из посмотревших «Бригаду» или «Бандитский Петербург» ушли в #криминал. А если и кто-то подался в ОПГ, то совсем по другим причинам. Так что у страха глаза велики.

С другой стороны, спорный сериал — это «кого надо» сериал. Продюссировал его Фёдор Бондарчук, деньги выделяли братья Ковальчуки, люди близкие, курировал проект Институт развития интернета, патронируемый замглавы кремлёвской администрации Сергеем Кириенко. Не всё так однозначно ©, проще говоря. И хотя межэлитных тёрок никто не отменял, что объясняет возбуждение думских коммунистов, шайка-лейка всё же одна. И кормушка тоже.

Источники в НМГ утверждают, что Юрий Ковальчук якобы передал диски с записью «Слова пацана» президенту Владимиру Путину во время их встречи в Сочи. И якобы тот пообещал посмотреть сериал и даже пригласить Федора Бондарчука поговорить о фильме. Мол, правильные концепты и конструкты транслируются в народные массы. Понятные бывшему «мальчику из питерской подворотни».

Ведь какая мысль проходит через продукцию Жоры Крыжовникова красной нитью? Если драка неизбежна — бей первым. На удар отвечай ударом. Уклоняться от боя — западло. Пацанская честь, как и мама — это святое. Никого не напоминает?

Да и в целом, рафинированному поколению российских тинейджеров, которое сейчас одновременно столкнулось с агрессией патриархальных групп мигрантов и призывом государства на СВО, необходимы новые ролевые модели. Не послушные мальчики, будущие чиновники или айтишники, а крепкие парни, умеющие постоять и за себя, и за страну. Сериал такие поведенческие модели, актуальные для современного положения дел, создаёт. И аккуратно транслирует антиамериканизм. Например, контуженный в Афгане Вова-Адидас предъявляет брату Марату, нацепившему бейсболку с надписью USA: «Ты что, американцем заделался? А ты знаешь, что они “духам” стингеры поставляли?». Ассоциация понятна без перевода. И в этом смысле «Слово пацана» чётко выполняет заказ, идущий сверху.

А ещё ходят разговоры, будто кто-то из руководства ИРИ признался, что резонанс от сериала там прогнозировали и даже хотели. Мол, цель и была — спровоцировать споры, бурления страстей, а затем вывести всё на некие «законодательные решения» якобы по запросу самого общества.

Хотя, может, всё и проще.

Сейчас все опять увидят, что работа с молодёжью завалена. Значит, правильные люди сделают новые проекты, выбьют #деньги, запустят новые «Разговоры о важнейшем». То есть, коммерциализируют тему на государственном уровне и пополнят карманы. Об этом тоже, не стесняясь, поговаривают в ИРИ.

Вам какая версия ближе — заказ или распил?

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