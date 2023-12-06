Ученые предупредили об угрожающих Земле климатических переломах

Как сообщает издание The Guardian, повышение общей температуры на Земле в диапазоне от полутора до двух градусов Цельсия, по сравнению с доиндустриальным уровнем, может уже в обозримом будущем привести к климатическим переломам, последствия которых будут необратимы.

Ученые, представляющие проект Global Tipping Points, уточнили, что глобальное потепление может привести к уничтожению целых экосистем, финансовому и политическому коллапсу, а также массовой миграции населения, подчеркнув, что климатические катастрофы, прогнозируемые до 2030 года, будут носить беспрецедентный характер.

Исследователи пояснили, что речь идет о разрушении больших ледниковых щитов в Гренландии и Западной Антарктике, таянии вечной мерзлоты, нарушении естественной циркуляции воздуха в Северной Атлантике и факте исчезновения коралловых рифов в теплых водах, что в итоге может спровоцировать «эффект домино».