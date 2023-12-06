 

Италия завершает участие в китайской инициативе “Один пояс — один путь”

06.12.2023, 20:00, Разное
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Италия объявила о своем намерении завершить свое участие в китайском проекте “Один пояс — один путь”, как пишет Corriere della Sera. Эта решительная шаг был сделан после длительных конфиденциальных переговоров. Итальянское правительство направило соответствующее уведомление через свое посольство в Министерство иностранных дел Китая.

Италия, став первой страной G7, присоединившейся к китайской инициативе в 2019 году, теперь решает отказаться от участия. В официальном документе, подготовленном для выхода из проекта, итальянская сторона подчеркивает свое намерение сохранить и укрепить стратегическое партнерство с Китаем, которое уже длится более десяти лет.

Согласно Corriere della Sera, Италия не получила значительной экономической выгоды от своего участия в инициативе “Один пояс — один путь” и, наоборот, столкнулась с нежелательными политическими последствиями. В мае 2023 года источники Bloomberg сообщали о намерении Италии выйти из проекта после давления со стороны США, хотя официального заявления о выходе не последовало.

Инициатива “Один пояс — один путь” была представлена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году с целью объединения сухопутных и морских торговых путей для ускоренной и экономичной доставки товаров в страны Юго-Восточной Азии, Африку, Ближний Восток и Европу. На данный момент более 152 стран и более 30 международных организаций подписали соглашения о сотрудничестве в рамках этой программы.


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