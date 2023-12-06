Мнение: Японцы облетают Россию, новый транспортный Ил-76 и импортозамещение еды в Аэрофлоте

1. Раньше японцы летали в Европу через Россию, коротким путём. Теперь летают в обход нашей территории, что как минимум на 20% дольше, а значит, и дороже (ссылка):



Прошло уже почти два года после введения запрета на полеты над территорией России разными странами мира — к запрету присоединились многие европейские, американские и японские авиакомпании, причем многие эти компании теперь сталкиваются со значительными издержками — на часы увеличилось время в полете, растут расходы на топливо.

Так как арктическая зона над Северным Ледовитым океаном и Северным полюсом является небезопасным местом для долгих перелетов (это был возможный альтернативный путь в обход нашего воздушного пространства), Япония все же выбрала другой альтернативный маршрут, который проходит южнее России и пересекает воздушные пространства многих стран, включая Китай (полет проходит над высокогорьем), Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Азербайджан, Армению, Грузию и даже Турцию с дальнейшим выходом на Болгарию, Румынию и Центральную Европу.

Как видим, самолетам теперь приходится пересекать воздушные пространства десятка стран, вместо одного российского. Проделанный путь в примере — более 11,5 тысяч километров, тогда как маршрут напрямую из японской в британскую столицу через российскую Арктику составляет примерно 9,5 тысяч км, что на 2000 км меньше (это почти 18%).

2. Наша авиаотрасль делает самые разные летальные аппараты, от квадрокоптеров до межпланетных космических кораблей (ссылка):



Ростех впервые в истории современной России представил за рубежом тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э). Как стало известно, зарубежные страны проявили очень большой интерес к модели.

Гендиректор концерна «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал в ходе выставки Dubai Airshow, что получено уже около 50 предложений о покупке данных самолётов. <…>

Экспортная модификация Ил-76МД-90А(Э) представлена на статической экспозиции выставки в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Россия не демонстрировала машину такого класса на зарубежных салонах почти 30 лет (с 1994 года).

Ил-76МД-90А — это модернизированная модель Ил-76МД. Самолёт обновлён более чем на 70%. Он получил новые двигатели ПС-90А-76, новейший комплекс обороны, модернизированное шасси, усиленное и облегчённое крыло, а также «стеклянную кабину» с многофункциональными экранами.

3. В Аэрофлоте решили заняться импортозамещением не только самолётов, но и еды для пассажиров (ссылка):

Аэрофлот в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90 процентов (в 2021 году показатель составлял 60 процентов). Компания постоянно расширяет ассортимент отечественной продукции в целях импортозамещения и поддержки местных производителей.

Большинство позиций в бортовом меню на 100 процентов российские — это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90 процентов, сыров — от 85 до 100 процентов в зависимости от сорта.

Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, также производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70 процентов. На борту рейсов Аэрофлота в классе Бизнес представлены три вида российских вин, произведенных в Краснодарском крае: игристое, красное вино, белое вино, в классах Эконом и Комфорт — красное и белое вино.

Объёмы потребления авиаеды маленькие, но это важный репутационный момент. Впрочем, с другой стороны, еда в самолётах обычно очень простая, чтобы не сказать грубее. Вот поезда — другое дело, на некоторых маршрутах кормят вкусно, как в хороших ресторанах. Что мешает авиакомпаниям поднимать такую же еду в воздух, я не знаю.