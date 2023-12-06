 

«Ещё бы про Чикатило сериал сняли»: в Госдуме призвали запретить упоминать преступность в кино

06.12.2023, 19:33, Разное
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Заместитель председателя комиссии Госдумы по культуре Святослав Гуревич выступил с разгромной критикой одного из нашумевших современных сериалов из-за «романтизации преступности и уличного криминала». По его словам, необходимо запретить кинорежиссёрам упоминать о существовании преступного мира, чтобы зритель не вдохновился этим и не пошёл нарушать закон.

Гуревич высказал уверенность в том, что среднестатистический россиянин не понимает разницы между положительным и отрицательными героями, и повторяет всё, что видит на экране.

«Я когда узнал, что про этих гопников сериал целый сняли и по ОРТ крутят, я был возмущён, – признался он журналистам. – Обычный, средний зритель – он же неразумный человек, он увидит и сразу пойдёт в бандиты записываться. Потому что вчера ещё про Чапаева показывали, или там что посовременнее, вот это «Движение вверх» про женщину в космосе… А теперь вдруг бандиты. Разве так можно? Кто разрешил вообще?»

По словам парламентария, необходимо вернуть цензуру и контролировать, что выходит на экраны, включая онлайн-кинотеатры, в том числе и зарубежные.

«Если мы сейчас стерпим это бандитское кино, что дальше будет, про маньяков начнут снимать? Они бы ещё про Чикатило сериал сняли. И у нас тогда на следующий день появились бы тысячи его последователей, страну бы крови утопили. Это без всяких сомнений так бы и было, – возмутился он. – Нужно контролировать, кого показывают избирателю, если мы не хотим проблем с этим контингентом».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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