Мнение: Зачем Патрушев приезжал в курятник?

Яйца и курятина дорожают. Пишут, что с начала года и по 27 ноября мясо кур в России подорожало на 30,19%, а куриные яйца — на 36,63%.

В Минсельхозе обьяснили, что «повышение цен на продукцию птицеводства идёт в условиях значительного увеличения спроса». Мол, «в целом за последние восемь лет потребление мяса птицы в России выросло на 9,5%. Сейчас оно находится на достаточно высоком уровне. На человека в год приходится в среднем около 35 килограммов».

В общем, мы сами виноваты, что цены выросли. Стали чересчур много есть курятину и яйца.

Но мне одно не понятно. А чего это в конце октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым приезжал в курятник, что бы по видеосвязи принять участие в совещании, которое провел президент России Владимир Путин?

Путин тогда пожурил Патрушева, мол, чего курятина-то так подорожала?

Патрушев не растерялся. Рассказал президенту, что «занимаемся этой темой», мол, только на прошлой неделе провел совещание с производителями курятины. Да и вообще, «если брать период с января по август, то у нас объёмы производства всё равно растут». И предпосылок для роста цен на курятину вроде бы нет.

Это что же получается? Патрушев проигнорировал поручение президента России предпринять исчерпывающие меры, что бы цены на курятину и яйца не росли? Или цены совершенно не зависят от усилий Патрушева?

—