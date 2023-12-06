 

Ученые предположили, что самцы древних комаров были кровососами

06.12.2023, 18:55, Разное
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Как сообщает издание Current Biology, международная группа палеонтологов обнаружила в процессе изучения ливанского янтаря древнее насекомое, застывшее в смоле около 125 миллионов лет назад.

Идентификация показала, что в данном случае речь идет о виде комаров, обладающем такими уникальными особенностями, как острые челюсти. В процессе изучения челюстей удалось установить, что древние комары пили кровь других существ и являлись самцами, в то время как в современном мире подобным занимаются исключительно самки комаров.

Найденное в янтаре насекомое получило название Libanoculex intermedius, а само открытие, как уточнили ученые, доказывает, что в юрский период самцы комаров являлись гематофагами, как и самки.


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