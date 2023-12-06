 

Врач Тяжельников дал советы, как не надо лечить горло

06.12.2023, 18:50, Разное
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При инфекции и воспалении горла врач Андрей Тяжельников советует избегать прогревания и согревающих процедур, так как они могут спровоцировать распространение инфекции и быть противопоказанными при повышенной температуре. Ингаляции горячим паром над картошкой также не рекомендуются без назначения врача.

Врач подчеркнул, что домашние средства, такие как мед с редькой и настои ромашки, календулы и эвкалипта для полоскания горла, могут быть полезными, но их использование должно быть разумным и осторожным.

Однако употребление лука, имбиря или чеснока без контроля врача может вызвать чрезмерное раздражение слизистой ротоглотки и усилить неприятные симптомы больного горла. Поэтому важно заниматься лечением горла под руководством врача.

Следуя рекомендациям врача, можно избежать ненужных рисков и обеспечить правильное лечение больного горла при инфекции и воспалении.


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